Google zaskakuje wynikami. Mimo ogromnej kary

Alphabet - właściciel Google'a - zarobił w drugim kwartale tego roku więcej niż oczekiwali analitycy: 3,2 mld dolarów. Jest to nieco mniej niż rok wcześniej. Spółka uwzględniła w raporcie ogromną karę nałożoną przez Komisję Europejską.

Zysk na akcję bez uwzględnienia unijnej kary wyniósł 11,75 dol. wobec spodziewanych 9,54 dol. Zysk po odliczeniu kar to 4,54 dolara na akcję wobec 5,01 dolara rok temu, kiedy to - jak przypomina portal next.gazeta.pl - Google także dostał potężną karę od KE.

W lipcu Komisja Europejska nałożyła grzywnę w wysokości 4,34 mld euro na Google za naruszenie unijnych przepisów o ochronie konkurencji. Brukseli nie podobało się to, w jaki sposób Google promuje swoją wyszukiwarkę i przeglądarkę na urządzeniach mobilnych z Androidem - systemem operacyjnym, za którym stoi.

Karę zatwierdzono wprawdzie już po zakończeniu drugiego kwartału, ale Alphabet już wcześniej sygnalizował, że weźmie ją pod uwagę w tym raporcie finansowym i to właśnie zrobił.



Zysk netto właściciela Google spadł o około 300 mln dolarów w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku.



Inwestorzy przyjęli wyniki Alphabet optymistycznie. W notowaniach posesyjnych akcje Alphabet zyskiwały momentami nawet 5 proc. Ten potencjalny kurs wzrósł do najwyższego poziomu w historii. Dodało to około 50 mld dolarów do kapitalizacji spółki. Jej giełdowa wartość zbliżyła się tym samym do poziomu 1 biliona dolarów (wynosi 875 mld dolarów), dołączając do wyścigu, w którym startują też Amazon i Apple.

Lepsze od oczekiwań były też przychody, które wyniosły 32,66 mld dolarów – o 26 proc. więcej niż rok temu. Przeważająca ich większość - 86 proc. - pochodzi z biznesu reklamowego Google. Średni przychód z jednego "kliknięcia" w reklamy Google spadł o 22 proc., z powodu niższych cen reklam mobilnych. Z drugiej strony jednak liczba "kliknięć" w reklamy Google wzrosła aż o 58 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

