Kolejny zaskakujący wynik przemysłu. PMI bliski spadku poniżej 50 punktów

Coraz bardziej niepokoją wyniki ankiet wśród menedżerów czołowych polskich firm przemysłowych. Obrazujący je indeks PMI po raz kolejny negatywnie zaskoczył ekonomistów. Jego wartość spadła do najniższego poziomu od dwóch lat.

Indeks PMI, który obrazuje nastroje wśród menedżerów kilkuset polskich firm przemysłowych, wypadł zdecydowanie gorzej niż przed miesiącem. Jego wartość, obliczana przez firmę badawczą Markit, spadła z 51,4 do 50,5 pkt. Negatywna wymowa najnowszych danych jest tym większa, że eksperci wcześniej spodziewali się minimalnej poprawy i wzrostu wskaźnika do 51,5 pkt.

Ta punktowa ocena powstaje na bazie ankiet, w których oceniana jest kondycja polskiego przemysłu. Na ich podstawie przewiduje się, czy dla kluczowego z punktu widzenia całej gospodarki sektora idą lepsze czy gorsze czasy. Nieoczekiwanie, najnowsze statystyki dają wiele powodów do niepokoju.

To już drugi z rzędu miesiąc, gdy wskaźnik notuje mocny spadek i negatywnie zaskakuje ekonomistów. A jeszcze w lipcu PMI przyjmował wartość ponad 54 pkt. Ze szczytów w krótki czasie zniżył się do najniższego poziom od dokładnie dwóch lat.

Już niewiele brakuje do spadku poniżej 50 pkt. Odczyt powyżej tej granicy oznacza rozwój w sektorze przemysłowym. Poniżej tej granicy sugeruje pogarszającą się sytuację.

"Według najnowszych danych PMI, we wrześniu koniunktura w polskim sektorze przemysłowym była bliska stagnacji. Tempo ogólnej poprawy warunków gospodarczych było najwolniejsze od prawie dwóch lat, a liczba nowych zamówień spadła po raz pierwszy od października 2016 roku. Zarówno produkcja jak i poziom zatrudnienia rosły w wolniejszym tempie, podczas gdy firmy ograniczyły aktywność zakupową, a liczba zaległości produkcyjnych spadła drugi miesiąc z rzędu" - napisali w raporcie ekonomiści Markit Economics.

"Pogorszyły się oceny produkcji i zamówień, firmy ograniczały aktywność zakupową, ale presje cenowe pozostały dość silne. To kolejne potwierdzenie, że szczyt cyklu już za nami" - komentują ekonomiści Santandera.

Twórcy ankiet zwracają też uwagę, że we wrześniu polscy producenci nadal zwiększali zatrudnienie, choć jego tempo spadło do najniższego od 10 miesięcy.



"We wrześniu prognozy na 12 miesięcy dla polskiego sektora przemysłowego dotyczące wzrostu wielkości produkcji pozostały dobre, lecz słabną nieprzerwanie po raz szósty od ośmiu miesięcy. Poziom optymizmu osiągnął najniższy wynik od listopada 2016 roku" - czytamy w opracowaniu firmy Markit

