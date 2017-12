Grupa WP pozyskała 500 mln zł kredytu na dalszy rozwój. Pieniądze pomogą zrealizować kolejne akwizycje

Fot. materiały prasowe/Rafał Parczewski Prezes Wirtualnej Polski Jacek Świderski.

Wirtualna Polska podpisała nową umowę kredytową na kwotę 500 mln zł, podała spółka. W ten sposób zdobywa środki na kolejne akwizycje, głównie w e-commerce.

"Umowa została podpisana z konsorcjum banków składających się z: mBank S.A., PKO BP S.A. oraz ING Bank S.A. Zgodnie ze strategią Wirtualnej Polski, środki będą przeznaczone na przyszłe akwizycje, głównie w e-commerce" - czytamy w komunikacie.

Do tej pory WP koncentrowała się na czterech obszarach - modzie, wyposażeniu wnętrz, turystyce i usługach finansowych. To tam spółka upatruje największych synergii dla przyszłych inwestycji, podano również.

- Zabezpieczyliśmy finansowanie na dalszy, dynamiczny rozwój Wirtualnej Polski. Będziemy kontynuować inwestycje w e-commerce w Polsce i za granicą -powiedział prezes Wirtualna Polska Holding Jacek Świderski, cytowany w komunikacie.

Część pozyskanej linii kredytowej zostanie przeznaczona na refinansowanie obecnego zadłużenia, podano również.

Wirtualna Polska zwiększa przychody

- Mamy już ponad 55 proc. przychodów z e-commerce. Niedługo ogłosimy już oficjalnie, że jesteśmy spółką e-commercową. Na razie zawracanie tankowca mediowego trwa - mówił miesiącem temu Jacek Świderski, podsumowując wyniki za III kwartał.

Skonsolidowane przychody gotówkowe ze sprzedaży wszystkich usług spółki WP wzrosły o 14,3 proc. do poziomu 305 mln zł. W segmencie online EBITDA skoczyły o ponad 17 proc., do poziomu ponad 100 mln zł. EBITDA we wszystkich segmentach wyniosła blisko 90 mln zł po III kwartale.

Od stycznia 2018 r. skończy się w WP korzystanie z istniejącego od 20 lat wskaźnik CPM w reklamie. W uproszczeniu to koszt zakupu 1000 wyświetleń banera, ale bez gwarancji, że użytkownicy go zobaczyli. Wirtualna Polska, jako pierwsza na rynku, będzie pobierać od reklamodawców pieniądze tylko za wyświetlone i obejrzane banery (wskaźnikiem vCPM).

Oferta będzie dotyczyć kampanii odsłonowych, kupowanych w modelu tradycyjnym oraz w modelu programatycznym. A to oznacza, że klient będzie musiał korzystać z systemu zakupowego.

O większe przychody firma chce też walczyć nowymi produktami reklamowymi, np. skierowanymi do branży e-commercowej. Jeden z nich ma na przykład promować okazje cenowe na stronie głównej portalu. Specjalny widżet już teraz agreguje dla konkretnego użytkownika atrakcyjne i dostosowane do niego oferty ze sklepów internetowych, które odwiedzał w ostatnich miesiącach.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI, w listopadzie 2017 z produktów internetowych WP korzystało 21 mln Polaków. Grupa od czterech lat rozwija swój biznes na rynku e-commerce - jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka) a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).