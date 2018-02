Żywiec traci znaczenie w grupie Heineken. Zmniejszył sprzedaż i zyski

Fot. mat. prasowe Grupy Żywiec Żywiec ubiegłego roku nie może zaliczyć do udanych

Choć sprzedaż piwa koncernu Heineken rosła w ubiegłym roku, to nie można tego powiedzieć o zależnej od niego polskiej Grupie Żywiec. Jej udział w sprzedaży całego holenderskiego koncernu spadł do 5,2 proc.

Grupa Żywiec sprzedała w całym ubiegłym roku 11,24 mln hl piwa - podała spółka w raporcie rocznym, publikowanym jednocześnie z raportem jej holenderskiego właściciela - Heinekena. To o aż 90,6 mln półlitrowych butelek mniej niż rok wcześniej (o 453 tys. hl, -3,9 proc.).

Ratował ją nieco eksport, kierowany na rynki USA, Kanady, Niemiec, Irlandii i Anglii. Zwiększył się o 63 tys. hl do 477 tys. hl, czyli wyniósł w przeliczeniu 95,4 mln butelek.

Gorzej wypadła sprzedaż krajowa, która skurczyła się o 4,6 proc. Choć Polacy w ubiegłym roku zmniejszyli spożycie piwa, to Żywiec tracił szybciej niż reszta rynku. Produkcja piwa skurczyła się w naszym kraju o 3,6 proc. w ubiegłym roku a sprzedaż o 3 proc. Udział Żywca w rynku spadł z ok. 28,3 do ok. 28,2 proc.

Zobacz też: Cztery symptomy, które mogą świadczyć o tym, że masz problem z alkoholem

Spadł też udział polskiego piwa w grupie Heineken. Ta w ubiegłym roku zwiększyła na całym świecie sprzedaż do 218 mln hl, czyli o 4,5 proc. Udział wyprodukowanego w Polsce piwa w wolumenie sprzedaży holenderskiego koncernu spadł z 5,8 do 5,2 proc.

Wartość przychodów Grupy Żywiec zmniejszyła się z 2392 mln zł do 2232 mln zł, czemu towarzyszył kurczący się zysk netto do 258,6 mln zł w 2017 roku z 272,6 mln zł rok wcześniej. Spółce udało się przy tym utrzymać marże na niezmienionym poziomie - marża operacyjna nawet wzrosła do 15 proc. z 13,7 proc. w 2016 r. Uzyskano to głównie dzięki dyscyplinie kosztowej. Zatrudnienie w grupie spadło o 158 osób do 2020 pracowników.

- Konsumenci chętniej sięgali po produkty premium i kupowali nasze piwa w kanałach gdzie sprzedaż jest bardziej dochodowa. W efekcie zwiększyliśmy przychody z każdego hektolitra piwa, podobnie jak marżę i zysk z działalności operacyjnej, pomimo negatywnego wpływu złej pogody w sezonie i związanego z tym spadku sprzedaży oraz przychodów - powiedział Guillaume Duverdier, prezes Grupy Żywiec, deklarując, że w bieżącym roku będzie kontynuować strategię oraz inwestycje w marki i innowacje.

Dane o wartości przychodów i zysków za oba ostatnie lata nie są w pełni porównywalne, bo w lutym 2016 roku doszło do sprzedaży spółki dystrybucyjnej Distibrev.

Udany rok Heinekena

Jeśli chodzi o całą grupę Heineken to może zaliczyć ubiegły rok do udanych. Przychody liczone w euro wzrosły o 5 proc. Sprzedaż najszybciej rosła w Azji (+8,9 proc.), a najwolniej w Europie (+0,2 proc.). Sama marka Heineken jednak w Azji traciła - zyskiwały pozostałe marki koncernu.

Najwyższe procentowo wzrosty dla marki Heineken uzyskano w Brazylii, RPA, Rosji, Meksyku i Rumunii. Koncern zarobił na czysto w ub.r. 2,25 mld eur, czyli 9,3 proc. więcej niż rok wcześniej.