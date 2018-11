Dino depcze Biedronce po piętach. W kilku statystykach już teraz bije konkurenta

Ceny w Biedronce rzutują na marże

Adrian Górniak, analityk Domu Maklerskiego BDM, porównując obie spółki wskazuje, że Jeronimo Martins generuje niższe marże, a sama Biedronka jest mniej rentowna od Dino. Oczywiście wynika to m.in. z faktu, że działa ona w obszarze dyskontów, a polska sieć ma nieco inny format, mniej nastawiony na konkurencję cenową.

Z najnowszego raportu DM BDM wynika, że sieć Biedronka ma rentowność na poziomie 7,3 proc. Dino może się pochwalić około 8,3-8,5 proc. W uproszczeniu można powiedzieć, że ze 100 zł wydanych w markecie, zysk dla właściciela to 7,30 zł lub około 8,50 zł. Na tym samym kliencie Dino zarabia więcej.

Ogółem przychody Dino na tle konkurenta są wciąż zdecydowanie mniejsze. W polskiej sieci przychody zbliżają się do 2 mld zł kwartalnie. Tymczasem w Biedronce w trzecim kwartale 2018 przekroczyły 12 mld zł.

Dino rośnie jak na drożdżach. Inwestorzy doceniają

Eksperci zwracają uwagę na znacznie szybsze tempo otwarć nowych placówek przez Dino. Na telekonferencji wynikowej zarząd Dino wskazał, że od października do grudnia spółka zamierza otworzyć około 70 nowych sklepów. W tym samym czasie plany Biedronki zakładały powstanie 40-50 placówek.

Biedronka to największa sieć detaliczna w Polsce. Na koniec września liczyła 2850 placówek przy 895 sklepach z logiem Dino. Średnio na jeden sklep portugalskiego właściciela przypada około 650 metrów kwadratowych, a polskiej marki niecałe 400 metrów kwadratowych. To przekłada się na około 4,5 mln zł kwartalnego przychodu na sklep Biedronki i około 1,8 mln zł w Dino.

Duży potencjał tkwiący w Dino dostrzegają inwestorzy, nie tylko z kraju. Najlepiej widać to po notowaniach akcji na warszawskiej giełdzie. W tym tygodniu wycena całego biznesu Dino sięgała 9,5 mld zł. To prawie 2,5 mld zł więcej niż rok wcześniej. To oznacza wzrost o niecałe 6 mld zł, a więc niemal potrojenie kapitalizacji w porównaniu z kwietniem 2017 roku, gdy spółka Dino Polska debiutowała na GPW.