109 proc. zysku w tydzień. To nie bitcoin, ale akcje polskiej pralni Hollywood

Fot. Hollywood SA / materiały prasowe 100 proc. zarobili w tydzień akcjonariusze pralni Hollywood

To, co się dzieje z akcjami spółki Hollywood na warszawskiej giełdzie przypomina rajd na bitcoinie. W ciągu tygodnia od przejścia z NewConnect na rynek główny GPW akcje zdrożały o ponad 100 proc.

Spółka Hollywood weszła na małą giełdę NewConnect prawie cztery lata temu. W piątek tydzień temu dołączyła do giełdowej elity, trafiając na rynek główny GPW. I zadebiutowały z przytupem. Już pierwszego dnia na otwarciu akcje były o 25 proc. droższe. Ale to co się wydarzyło później to już czysty "bitcoin".

Trzeba zrozumieć, że przejście z NewConnect na rynek główny GPW wcale nie sprawia, że akcje łatwiej jest kupić. Ktoś, kto uważał je za dobrą potencjalnie inwestycję mógł wyłożyć pieniądze równie łatwo na NC, jak i teraz na RG GPW - polskie biura maklerskie umożliwiają obrót na obu rynkach. Z jakiegoś powodu część inwestorów uznała jednak, że przejście z jednego rynku na drugi zwiększa wartość spółki aż dwukrotnie.

Do obrotu weszło tydzień temu 50,2 mln akcji o łącznej wartości prawie 55 mln zł, według wyceny (1,09 zł) z ostatniego dnia notowań na rynku NewConnect. W piątek te same akcje warte są już 114 mln zł, tj. 2,28 zł za sztukę! Przez chwilę notowania były nawet zawieszone ze względu na wysoki popyt, bo trafiły na "widełki", tj. odgórne ograniczenie wahań, narzucone przez giełdę.

Adam Konieczkowski, który kontroluje 42 proc. akcji spółki i 57 proc. głosów, wzbogacił się w tydzień o 25 mln zł. Teraz jego akcje warte są prawie 48 mln zł.

Notowania akcji Hollywood w ostatnim tygodniu





Hollywood jest pralnią przemysłową. Klientów znalazła w branży hotelarsko-restauracyjno-kateringowej (HoReCa) oraz szpitalach i zakładach przemysłowych. Rozwija też segment wynajmu i serwisu odzieży roboczej.

Odkąd spółka zawitała w marcu 2014 roku na rynek NewConnect, prawie podwoiła przychody. Co więcej - za kolejne dwa-trzy lata chce te przychody jeszcze podwoić.

- W tej chwili wykorzystanie mocy produkcyjnych w grupie wynosi ok. 70 proc. W przypadku zwiększenia mocy do 100 proc., potencjał wzrostu przychodów grupy, bez istotnych inwestycji jest znaczący - powiedział dziennikarzowi PAP na początku grudnia Tomasz Mika, wiceprezes Hollywood.

Zyski nie są jeszcze stabilne - w 2015 r. przekroczyły 11 mln zł, by rok później zejść do poziomu 2,4 mln zł. W tym roku są na minusie. Zarząd postanowił zwiększyć skalę działalności i planuje robić przejęcia, a pomóc w tym może wejście na rynek główny GPW.

Od pierwszego do trzeciego kwartału 2017 r. przychody Hollywood wyniosły 77,2 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 0,58 mln zł, a strata netto 1,54 mln zł.