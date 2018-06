II Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2018 dobiegło końca

Zakończyła się druga edycja Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2018. To jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących ochrony środowiska organizowanych w Polsce. Pomiędzy 3 a 6 czerwca w stolicy polskich Tatr poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących innowacji, elektromobilności oraz eko-trendów. W Zakopanem odbyła się m.in. premiera ultralekkiego użytkowego samochodu elektrycznego Elimen E-VN1.



Najważniejsze wydarzenia pierwszego dnia Forum EKOZAKOPANE 2018 skupiły się pod Wielką Krokwią, gdzie dzieci i dorośli brali udział w biegach na różnych dystansach, a eksperci rozmawiali o możliwościach poprawy jakości powietrza. Odbyło się tam także uroczyste otwarcie Ekowystawy. Pod najsławniejszą skocznią narciarską w Polsce swój finał miało również e-grand prix, które punktualnie o godz. 10:00 wystartowało z Rynku Głównego w Krakowie. Do jednego z eko pojazdów wsiadł marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, a wśród osób biorących udział w zmaganiach, a przy okazji promujących walkę o czyste środowisko, nie zabrakło także wybitnych sportowców i ludzi kultury. Wśród nich m.in. olimpijczycy Maja Włoszczowska i Arkadiusz Skrzypaszek, himalaiści Janusz Majer i Kacper Tekiel oraz aktorka Magdalena Schejbal. Najtrudniejszego zadania podjął się jednak wielokrotny rekordzista Guinnesa Walerian Romanowski, który dystans z Krakowa do stolicy polskich Tatr pokonał w niespełna 3.5 godziny na specjalnie przygotowanym do tego celu hybrydowym rowerze firmy TrybEco, jednego z uczestników Forum.

W poniedziałek, 4 czerwca gościom EKOZAKOPANE 2018 zaprezentowane zostały m.in. model Raptora, osobowego pojazdu powietrznego zbudowanego przez firmę NEWind Energy, który może w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizować transport pasażerski oraz specjalny dron - laboratorium do pomiaru emisji zanieczyszczeń z kominów, który powstał dzięki współpracy T-Mobile Polska S.A. oraz firmy Dron House. Duże zainteresowanie wzbudziły również wystąpienia Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” Piotra Woźnego.Wtorek, 5 czerwca był dniem, w którym poznaliśmy ultralekki użytkowy samochód elektryczny o szerokim zastosowaniu Elimen E-VN1. Marka Elimen, we współpracy z firmą Assay Investment, zaprojektowała i zbudowała pojazd, który może znaleźć zastosowanie m.in. w przewozie przesyłek kurierskich lub usługach komunalnych. E-VN1 waży niespełna 600 kg, a zawdzięcza to zastosowanym w konstrukcji włóknom kompozytowym. Elektryczny silnik o mocy 14.9 kW pozwala rozpędzić auto do ok. 80 km/h. Koszt przejechania nim 100 km oscyluje w granicach 7 zł, a zasięg na jednym ładowaniu wynosi nawet do 300 km. Samochód może przewozić ponad 4 m. sześc. ładunku ważącego do 800 kg.

- Elimen E-VN1 znajdzie przede wszystkim zastosowanie jako samochód na potrzeby dostaw miejskich. Takie auto ma wielką szansę na zrewolucjonizowanie rynku dostaw w dużych i małych miastach. Pomijając aspekty ekologiczne, koszty eksploatacji takiego pojazdu są po prostu znacznie mniejsze niż tradycyjnych furgonetek - o kilkadziesiąt procent. Wyróżnia go przede wszystkim w pełni elektryczny napęd – wyjaśnia Łukasz Blichewicz, prezes zarządu Assay Investment, firmy produkującej pojazd.





Pierwszy E-VN1 został sprzedany w Zakopanem na potrzeby mobilnego laboratorium do mleka. W przyszłym roku producenci chcą zbudować 500 pojazdów.



Drugą ważną premierą zaprezentowaną we wtorek przez Assay Investment i Elimen był pierwszy w Polsce elektryczny samochód rallycrossowy zbudowany na bazie Forda Fiesty. Łukasz Blichewicz z Assay zapewnia, że E-RX1 to dopiero początek inwestycji firmy w eko sport motorowy. Ambitne plany zakładają uruchomienie w 2019 roku pierwszej na świecie ligi rallycrossu elektrycznego i stworzenie od podstaw autorskiego samochodu wyczynowego napędzanego bateriami.



Bardzo interesujące podejście do przemieszczania się w miastach zaprezentowała firma JedenŚlad. To operator skuterów elektrycznych, oferujący rozwiązania zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla rozwiązań biznesowych, m.in. pod kątem dostawców i kurierów. W Warszawie do dyspozycji klientów oddanych jest już ponad sto maszyn, a flota dynamicznie rośnie. Plany spółki na najbliższe miesiące i lata zakładają rozszerzenie projektu na kolejne miasta, wprowadzanie nowych rodzajów pojazdów oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów zasilania i transportu. Obecnie prace spółki JedenŚlad skupiają się na przygotowaniu elektrycznego, lekkiego trójkołowego pojazdu o zamkniętej, stabilnej konstrukcji, wyposażonego w wymienne pakiety baterii i przystosowanego zarówno do poruszania się po mieście (niezależnie od warunków atmosferycznych), jak również do transportu przesyłek i gastronomii.



Wtorkowy wieczór przyniósł nam również uroczystą galę wręczenia Krajowych Nagród Ekologicznych EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski. W tym roku kryterium tego prestiżowego wyróżnienia były działania na rzecz edukacji ekologicznej, rozwoju elektromobilności oraz obniżenia poziomu niskiej emisji.



Ostatni dzień Forum EKOZAKOPANE 2018 to przede wszystkim prezentacja nowego spojrzenia na wykorzystanie przestrzeni publicznej, która łączy w sobie funkcje społeczne, komercyjne i kulturowe. IMPLANT – bo tak nazywa się projekt spółki Nowa Epoka Handlu – to 270 połączonych ze sobą kontenerów, które już wkrótce zostaną oddane do użytku wybranym przedsiębiorcom. Warunek jest jeden: ich biznes musi współgrać z filozofią twórców miejsca. A ta zawiera się w prostym przekazie - tworzymy obszar wypełniony pasjami i ideami, który oprócz celów komercyjnych realizuje również funkcje kształtowania lokalnej społeczności, służy jej i odpowiada na wszelkie potrzeby ludzi młodych, zaangażowanych, świadomie wybierających usługi i produkty, chcących współtworzyć otoczenie w którym żyją.



W debatach i prelekcjach podczas Forum EKOZAKOPANE 2018, poza wymienionymi powyżej, uczestniczyli również m.in. eksperci z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Podhalańskiego Alarmu Smogowego, samorządów lokalnych oraz przedstawiciele świata biznesu, tj. Atmoterm, DoekoGroup.pl czy Wawel Service.