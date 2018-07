Indeks Big Maca. Polska waluta bardzo mocno niedoceniana

Fot. AP Photo/Mark Lennihan Ceny burgerów mogą posłużyć wyznaczaniu wartości różnych walut.

Kurs dolara powinien wynosić 1,80 zł, a nie 3,70 zł, jak ma to miejsce teraz - wynika z indeksu Big Maca. Wychodzi na to, że polska waluta jest gigantycznie niedowartościowana. Pocieszeniem jest fakt, że na tle innych krajów nasze burgery należą do tańszych.

Brytyjski tygodnik "The Economist" zaktualizował statystyki słynnego indeksu Big Maca. Jest on wyliczany od 1986 roku na podstawie cen tej najpopularniejszej na świecie kanapki w różnych krajach.

Interpretując te dane, można wyciągać wnioski m.in. na temat teoretycznej wartości poszczególnych walut, zgodnie z jedną z głównych zasad ekonomii, że w każdym kraju wartość dokładnie tego samego produktu powinna być mniej więcej taka sama.

Akurat Big Mac ma to do siebie, że na całym świecie składa się praktycznie z tych samych składników. Stanowi więc dobry punkt odniesienia do porównań między krajami. Oczywiście w kontekście porównywania kursów walut jest to robione z pewnym przymrużeniem oka, ale mimo to stanowi bardzo ciekawą alternatywę dla skomplikowanych model statystycznych stosowanych przez ekonomistów.

Dane za lipiec pokazują, że w Stanach Zjednoczonych Big Mac kosztuje 5,51 dolara. W Polsce musimy za niego zapłacić 10,10 zł. Żeby ich wartość była sobie równa, kurs dolara musiałby wynosić dokładnie 1,83 zł. Tymczasem na rynku walutowym amerykańska waluta wyceniana jest na około 3,72 zł.

Słaba waluta, ale burger tańszy niż w USA

Ostatni raz dolar chodził po około 1,80 zł w szczytowym momencie poprzedniego wielkiego kryzysu finansowego, niemal dokładnie dekadę temu. Od tamtego czasu ponad 3 zł za dolara to norma. Z kolei po 2015 roku były dłuższe okresy, gdy kurs przekraczał nawet 4 zł.

Notowania amerykańskiej waluty są blisko dwukrotnie wyższe od wskazań indeksu Big Maca, co jest jednym z gorszych wyników, analizując wyliczenia z ostatnich lat.

Nie tylko względem dolara, do którego prawie wszystkie waluty świata są mniej lub bardziej niedowartościowane, ale też wobec innych walut złoty jest niedoceniany. Teoretycznie o 42 proc. niższy powinien być kurs wymiany euro, a o 35 proc. tańszy powinien być brytyjski funt.

Pocieszający, przede wszystkim dla fanów fast foodów, jest fakt, że Big Mac w Polsce jest względnie tani. Na tle świata wypadamy wyjątkowo dobrze. Przeliczając ceny na dolary, jako wspólną miarę do porównywania, wychodzi u nas około 2,74 dolara za burgera. Na 25 krajów, gdzie strefa euro traktowana jest jako całość (rozróżnienie według rodzaju waluty), tylko w ośmiu jest on tańszy.

Najtańszy burger w Egipcie, najdroższy w Szwajcarii

Polski Big Mac w porównaniach z innymi krajami jest tańszy, ale w porównaniu z poprzednimi latami drożeje. Dwa lata temu kosztował 50 groszy mniej. Można zauważyć, że jego cena rośnie systematycznie mniej więcej co dwa lata. Dekadę temu za burgera płaciliśmy 7 zł.

Teraz najmniej w przeliczeniu na dolary płacą za Big Maca mieszkańcy Egiptu - 1,75 dolarów. Około 1,91 dolara kosztuje na Ukrainie, co oznacza, że w ciągu roku podrożał tam o 20 centów. Podobnie jak w Polsce - około 2,7 dolara za burgera - płaci się w Argentynie.

Słono trzeba zapłacić za Big Maca w Szwajcarii - 6,54 dolara, czyli ponad 24 zł. To najwyższa cena w zestawieniu. Niewiele taniej jest w Szwecji (5,83 dolara) i USA (5,51 dolara). Z kolei w krajach posługujących się euro, średnio trzeba wydać na burgera około 4,74 dolara, czyli około 17,5 zł.

Sam fakt niedowartościowania złotego nie jest niczym zaskakującym, także na tle innych walut świata. Wyższość dolara muszą uznać wszystkie waluty oprócz szwedzkiej korony i szwajcarskiego franka. Stosunkowo niewielkie odchylenie jest jeszcze w przypadku korony norweskiej, kanadyjskiego dolara czy euro (poniżej 15 proc. na minusie względem wyceny z indeksu Big Maca.

