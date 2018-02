Wolność gospodarcza w Polsce PiS. Dużo straciliśmy, teraz mozolnie odrabiamy straty

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/EAST NEWS Dotychczasowe działania rządu nie znalazły uznania w oczach autorów raportu.

Polska w najnowszym Indeksie Wolności Gospodarczej zajęła 45. miejsce na świecie. Dwa lata temu, kiedy rząd PiS dopiero przejmował władzę, byliśmy sześć miejsc wyżej.



W tym roku, z wskaźnikiem wolności gospodarczej na poziomie 68,5 pkt, utrzymujemy 45. miejsce na świecie. To samo, które zajmowaliśmy rok temu - wynika z raportu The Heritage Foundation i The Wall Street Journal, których partnerem w Polsce jest Warsaw Enterprise Institute.

To poniżej unijnej średniej (68,8 pkt), ale powyżej średniej dla świata (61,1 pkt).

Lepiej już było

W porównaniu do ubiegłego roku indeks wolności gospodarczej drgnął w górę o 0,2 punktu. Daleko nam jednak do miejsca, które zajęliśmy w raporcie opublikowanym w styczniu 2016 roku. Mieliśmy wtedy 69,3 proc. i 39. miejsce na świecie. Rok później - już tylko 45. miejsce.

Jak wynika z najnowszego raportu, szybciej uwalniały gospodarkę znajdujące się zaraz za nami w rankingu Malta czy Rwanda. Nawet Szwecja i Dania - kraje podobno przede wszystkim socjalne i etatystyczne - są dużo wyżej, jeśli chodzi o wolność gospodarczą. Co więcej, swobody gospodarcze rosły tam dużo szybciej niż u nas.

Na pocieszenie daleko za nami są Francja, RPA, czy Włochy. Konsekwencje widać zresztą po części w tempie rozwoju ich gospodarek.

Na ogólną ocenę w raporcie składa się kilka elementów składowych. I tak skuteczność sądów została oceniona na 56,6 pkt (spadek o 1,4 pkt), a prawo własności na 61,8 pkt (poprawa o 1 pkt.) - są one powyżej średniej światowej wolności. Autorzy raportu zarzuca jednak Polsce, że sądy za wolno działają, a wyroki są nieprzewidywalne.

Lepiej w tym roku oceniono "rozmiar rządu", tj. wydatki i deficyt budżetowy, które mimo Programu 500+ i przywrócenia niższego wieku emerytalnego były pokryte dochodami z zalepianej dziury podatkowej i wzrostu gospodarczego.

Gorsze oceny dano za otwartość rynku i wolność prowadzenia biznesu. W górę skoczyła wolność na rynku pracy - do 63,9 pkt (+2,4 pkt) i polityka pieniężna, czyli stabilność monetarna (do 85 pkt - wzrost o 0,3 pkt. proc.).

Nieco lepiej niż rok temu oceniono prawo własnościowe. Najgorzej wyglądają oceny integralności rządu i sposobu tworzenia prawa oraz jego treści.

Hong-Kong wciąż na czele

Na czele rankingu wciąż jest Hong-Kong z 90,2 pkt indeksu wolności gospodarczej - w 2018 roku zresztą wolność przyrastała tam o 0,4 pkt, czyli dwa razy szybciej niż w Polsce. Na kolejnych miejscach plasują się Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Australia i Irlandia.

Te sześć państw uznawanych jest za "wolne gospodarczo" w terminologii rankingu. Najwyżej w naszej części Europy jest Estonia z wynikiem 78,8 pkt (-0,3 pkt).

Najgorsze wskaźniki wolności mają Korea Północna (5,8 proc. wolności gospodarczej), Wenezuela i Kuba.