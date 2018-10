ING BSK ukarany za błędy w funduszach inwestycyjnych. KNF podjęła decyzję

Fot. Bartosz Wawryszuk ING BSK za błędy w funkcji depozytariusza dostał karę od KNF

Kwota jak na bank może nieduża, ale dobrego wrażenia to nie robi. ING BSK dostał karę 500 tys. zł od Komisji Nadzoru Finansowego. Urzędnicy mieli uwagi do obsługi klientów funduszy inwestycyjnych.

KNF jednogłośnie nałożyła na ING Bank Śląsk karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł - podano w komunikacie. To konsekwencja naruszenia ustawy o funduszach inwestycyjnych. Bank został ukarany jako depozytariusz.

Bank miał według KNF nie zapewnić w roku 2014, by zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy wydzielonych w ramach Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Według KNF wartość netto aktywów i wartość jednostek uczestnictwa tych funduszy nie była obliczana zgodnie z przepisami prawa. Przydzielano jednostki uczestnictwa pomimo braku wpłaty środków pieniężnych z tytułu ich nabycia.

Zobacz też: Bartkiewicz: proszę nie wrzucać wszystkich banków do jednego worka

- Nie jest w żadnej mierze uzasadnione, aby podmiot, który nie dokonał żadnej inwestycji (nie poniósł związanych z inwestycją kosztów/nakładów), mógł następnie nie tylko partycypować w dochodach funduszu, ale też uzyskać możliwość wypłaty środków pieniężnych z tego funduszu - podaje KNF.

Komisja wskazuje m.in., że pozycję prawną depozytariusza określają szczegółowo przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Czytaj też: ACTA w wersji KNF. Komisja będzie kontrolować internet

- W opisanej sytuacji istnieje realne ryzyko, że fundusz który przydzielił uczestnikom nieopłacone jednostki uczestnictwa nie będzie w stanie, z uwagi na brak płynności, zrealizować wszystkich otrzymanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa i będzie zmuszony do korekty wyceny aktywów funduszu, dokonując odpisów aktualizujących należności od funduszy źródłowych, poprzez sprowadzenie ich wartość do zera, co w oczywisty sposób wpłynie negatywnie na wartość jednostki uczestnictwa tego funduszu - komentuje Komisja.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl