"Innowacyjny jak ZUS". Zakład dostał Polską Nagrodę Innowacyjności 2018

Fot. Andrzej Zbraniecki/East News Według ZUS jedną z innowacji jest wprowadzenie płacenia składek jednym przelewem.

"Nowoczesne technologie, optymalne koszty i wysoki standard usług". Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostał Polską Nagrodę Innowacyjności 2018 podczas VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

- Innowacyjność to nie tylko wprowadzanie nowoczesnych technologii, ale i optymalne koszty przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług - podkreślił Krzysztof Dyki, wiceprezes ZUS ds. IT, który odebrał nagrodę w imieniu Zakładu.

Jak czytamy w komunikacie ZUS-u, Polska Agencja Przedsiębiorczości doceniła strategię wprowadzania nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych, które zwiększają zakres usług w obszarze elektronicznego kontaktu z klientem.

Wideo: w niektórych przypadkach lepsza wypłata jednorazowa niż "groszowa" emerytura

"Innowacyjność ZUS to także efektywność kosztowa przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług. Milionowe oszczędności Zakładu dotyczą informatyzacji, ale także zarządzania organizacją, czy porządkowania obszaru składek" - chwali się Zakład.

- Nagroda świadczy o tym, że działania ZUS nakierowane na innowacyjność są zauważane i doceniane - ocenił Krzysztof Dyki. - Podziękowania należą się wszystkim pracownikom, całemu zespołowi. Bez ich wysiłku ten sukces nie byłby możliwy do osiągnięcia - dodał.

Za sukces zostało uznane wprowadzenie z początkiem 2018 roku indywidualnych numerów rachunków składkowych dla wszystkich płatników składek. Zamiast trzech lub nawet czterech przelewów, przedsiębiorcy wykonują tylko jeden - na indywidualny rachunek.

Jak podkreśla ZUS, do września na indywidualne rachunki wpłynęło już ponad 170 mld zł, a przy okazji wpłat przedsiębiorcy popełnili 750 razy mniej błędów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. "To tylko jeden z przykładów innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają życie przedsiębiorcom, a jednocześnie usprawniają pracę Zakładu" - czytamy.

- Warto przypomnieć, że ZUS zrezygnował z dotacji budżetowej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości ponad 5 mld zł. To sytuacja bez precedensu. Wpływ na to ma oczywiście dobra sytuacja gospodarcza kraju, ale świadczy to również o uszczelnianiu systemu wprowadzonego przez Zakład reformą e-Składka - wskazał Krzysztof Dyki.

Nagrodę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, firmy i instytucje działające w Polsce, których praca badawczo-rozwojowa przyczynia się do rozwoju całej gospodarki.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl