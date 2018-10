Inspekcja pracy w Ryanairze. Interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich

Fot. Pixabay.com/Domena publiczna We wtorek inspektorzy pracy weszli do Ryanaira. Będą sprawdzać sposób zatrudniania personelu pokładowego

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła właśnie kontrolę w Ryanairze. Chodzi przede wszystkim o formę zatrudnienia personelu pokładowego. Inspektorom, zaalarmowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, nie podoba się, że polscy pracownicy linii będą musieli przejść na samozatrudnienie.

Rzecznik Adam Bodnar na sytuację w jednej z najpopularniejszych linii lotniczych zwrócił uwagę na początku października.

"Z doniesień prasowych wynika, że od października br. nowe kontrakty mają być zawierane między Ryanair Sun (firma charterowa w portfelu Ryanair) a stewardesami i stewardami - po założeniu przez nich działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek. W wyniku zmiany dotychczasowi pracownicy Ryanair uzyskają status jego kontrahentów. Zmiana ta (odwołująca się prawdopodobnie do doświadczeń PLL LOT), doprowadzi do znacznego pogorszenia dotychczasowych warunków zatrudnienia. Dlatego Adam Bodnar zwrócił się o zbadanie sprawy do Wiesława Łyszczyka, głównego inspektora pracy" - czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

O kontroli informowaliśmy w czwartek wieczorem, ale nie były jeszcze znane jej szczegóły.

Teraz portal tvn24bis.pl donosi, że kontrola rozpoczęła się we wtorek. Poinformowała o tym rzeczniczka PIP Danuta Rutkowska. - Jak długo potrwa, to się okaże w trakcie. O jej wynikach poinformujemy dopiero po zakończeniu prowadzonych czynności przez inspektorów - podkreśliła Rutkowska w rozmowie z portalem.

Przedstawicielka Ryanaira w Polsce Olga Pawlonka zapewnia, że nie może być mowy o "zamianie umowy o pracę na samozatrudnienie". Choć przyznaje, że pracownicy muszą przygotować się na zmiany ze względu na likwidację baz spółki nad Wisłą, zaplanowaną na koniec tego roku. Od przyszłego roku z Polski latać będą samoloty mające swoją bazę za granicą.

- Ryanair zaoferował swoim załogom pokładowym w Polsce możliwość transferu do brytyjskich i niemieckich baz, bez zmian w umowach o pracę - poinformowała Pawlonka.

Ci, którzy nie chcą się przenosić, będą zatrudnieni przez spółkę RyanairSun. A tam w grę wchodzi już tylko samozatrudnienie.

