Inspekcja sanitarna: awaria w Gdańsku nie zagraża sezonowym kąpielom w Bałtyku

Trzy silniki przepompowni ścieków na Ołowiance w Gdańsku zostały zalane. Ścieki trafiają do Motławy, a stamtąd do morza - ta wiadomość zelektryzowała nie tylko gdańszczan. Póki co obowiązuje zakaz kąpieli, ale sezon nad polskim morzem jeszcze się nie zaczął.



- W takiej wodzie oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie wolno się kąpać. W tej chwili wykonywane są badania, jutro powinniśmy mieć wyniki tego, co w tej wodzie wyrasta. Ale myślę, że wiatr, pogoda i mieszanie się wody zrobi szybko swoje i przed sezonem będziemy mieli wodę bezpieczną - uspokajał w programie "Money. To się liczy" Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.

