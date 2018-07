Inspekcja Transportu Drogowego ma kłopoty. Pracownicy rozważają protest

Fot. REPORTER To już kolejna grupa pracowników, która w ostatnim czasie szykuje się do protestu.

Związkowcy z Inspekcji Transportu Drogowego zorganizowali referendum wśród pracowników. Głosujący zdecydują, czy wejdą w spór zbiorowy z pracodawcą.

Referendum potrwa do 3 sierpnia. Będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej połowa załogi. Strajk odbędzie się, jeśli zdecyduje tak ponad 50 proc. głosujących – informuje RMF FM.

Co mają do zarzucenia inspektorzy swojemu pracodawcy? Motywy są podobne, co w trwającym proteście policjantów. Chodzi bowiem głównie o braki kadrowe i zarobki.

System poboru opłat działa tylko na połowie przeznaczonych do tego dróg

Sytuacja kadrowa w ITD pogarsza się praktycznie z dnia na dzień. Od początku roku odeszło pracy 80 inspektorów z ok. 700 osobowej kadry. Natomiast problem z wynagrodzeniami jest taki, że nie tylko są niskie, ale dodatkowo różne dla tych samych stanowisk w zależności od regionu.

Zdaniem związkowców sytuacja ta wymaga uregulowania. Ale problemów jest więcej. Wśród nich np. odpowiedni poziom bezpieczeństwa inspektorów pracujących przy autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Na czym będzie polegał ewentualny protest? Inspektorzy mają masowo brać zwolnienia lekarskie oraz przeprowadzać długie i skrupulatne kontrole.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl