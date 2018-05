Szukasz inwestora? Zamiast pieniędzy szukaj "smart money"

Dla początkującego biznesu nie zawsze finansowanie jest najcenniejszym wsparciem. Ważniejsze od pieniędzy mogą się okazać kontakty.

- Tzw. Smart money to pozafinansowe korzyści jakie daje inwestor. Z badań wynika, że 30 proc. "smart money" to kontakty do przyszłych klientów lub innych startupów, z którymi możemy nawiązać współpracę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z wizerunkowego znaczenia inwestycji venture capital - mówiła w programie "Money. To się liczy" Magdalena Olczak z Data Ventures.

