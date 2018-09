Gigantyczna inwestycja w Nysie. Belgowie będą budować elementy do samochodów elektrycznych

Fot. Tomasz Kawka Fabryka Umicore w Nysie będzie pierwszą tego typu w Europie

Firma Umicore wybuduje w Nysie fabrykę katod do akumulatorów litowo-jonowych. To bardzo ważny element baterii do pojazdów elektrycznych. Będzie to pierwsza tego typu fabryka w Europie. Belgowie mają zainwestować niemal 1,4 mld zł.

W czwartek oficjalnie ogłoszono inwestycję.

Firma Umicore zainwestuje w Polsce ponad 1,38 mld zł. Zatrudni ponad 400 osób. W ramach inwestycji Belgów powstanie nie tylko fabryka, ale też centrum badawczo-rozwojowe na potrzeby globalne firmy. Produkcja ma ruszyć pod koniec 2020 r. - Inwestycja w Nysie odegra kluczową rolę w zapewnieniu czystej mobilność w Europie - powiedział prezes Umicore Marc Grynberg.

Zadowolenia nie kryją również polskie władze. - Nowa inwestycja jest doskonałym przykładem, że nasze działania przynoszą efekty i są doceniane przez międzynarodowy biznes - mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz - Na takich inwestycjach szczególnie nam zależy. Rząd stawia na kreację i gospodarkę, która opiera się na nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie i perspektywicznych inwestycjach - dodała.

Na świecie działają dotychczas zaledwie dwie fabryki, które produkują ten element baterii do pojazdów elektrycznych. Jedna mieści się w Chinach, druga w Korei Południowej.

Umicore posiada już 59 zakładów produkcyjnych na świecie, w tym 24 w Europie. W Polsce grupa jest obecna od 1996 r., od tego czasu działa u nas zakład produkcji blach cynkowo-tytanowych. W 2016 r. firma z Belgii zdecydowała się na zlokalizowanie w Polsce zakładu produkcji katalizatorów w Nowej Rudzie. Pracuje tam 80 osób.

