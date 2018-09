Agencja Mienia Wojskowego trafiła w dziesiątkę z e-sklepem. Teraz chce w sieci sprzedawać pojazdy

Fot. SuperTank17/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0 AMW to nie tylko sklep internetowy. Agencja ma 15 hoteli, w tym ten w Zamku Czocha. Fot. SuperTank17/Wikimedia Commons

Agencja Mienia Wojskowego podbiła światek miłośników militariów. E-sklep działa od czerwca, a już zarobił prawie pół miliona. To nie wszystko. Agencja sprzedaje nieruchomości, buduje domy, a nawet zarządza tajemniczym zamkiem. Szykuje się też do sprzedaży wojskowych pojazdów.



Gitary, klarnety, saksofony, werble - wszystko z orkiestr wojskowych. To w ramach specjalnej wyprzedaży można aktualnie dostać w poznańskim biurze AMW. Saksofon tenorowy Buescher 400 można kupić na przykład już za 600 zł. Agencja przyzwyczaiła klientów do atrakcyjnych cen. Od połowy czerwca działa internetowy sklep AMW. Można dostać tam zalegające w wojskowych magazynach gadżety - umundurowanie, torby czy wojskową odzież.

AMW zdradziła money.pl, ile zarobiła już na internetowym handlu.

- Od początku funkcjonowania e-sklepu na konto AMW wpłynęło ponad 431 tysięcy złotych - chwali się Małgorzata Weber, rzeczniczka AMW. Dodaje też, co cieszy się największym zainteresowaniem. - Hitem były chusteczki do nosa, których sprzedano 3332 sztuk - mówi rzeczniczka. Paczka kosztowała 1 zł, czyli taniej niż w dyskontach. Najczęściej jednak poszukiwano wojskowych trzewików - 7 tys. osób wpisało w sklepową wyszukiwarkę tę właśnie pozycję. Nieco mniej popularne były buty specjalne i lampy naftowe.

Oferta e-sklepu AMW ciągle się jednak poszerza. - Pod koniec sierpnia pojawiło się w nim aż 40 nowych pozycji. Wśród nowości były m.in.: wojskowe buty różnego rodzaju, mundury, a także wiele nakryć głowy. Pojawiły się też manierki, menażki, niezbędniki i torby polowe. Towar sprzedał się błyskawicznie. W trakcie kilku dni wpłynęło ponad 1,3 tys. zamówień - mówi rzeczniczka AMW. Dodaje, że w sklepie powinny się pojawiać kolejne artykuły, choć wszystko zależy od tego, co akurat armii będzie zbędne. Bo tylko wtedy AMW może takie produkty sprzedawać.

Miłośnicy militariów mogą się spodziewać kolejnych atrakcji. - Planujemy uruchomienie internetowej platformy aukcyjnej, na której będzie można licytować bardziej wartościowy i cieszący się popularnością sprzęt, np. pojazdy czy kuchnie polowe - ujawnia nam Małgorzata Weber.



W internetowym sklepie można dostać np. niepotrzebne już armii mundury.

Fot. Agencja Mienia Wojskowego

Od obozów dla młodzieży po Zamek Czocha

Co się dzieje z pieniędzmi, które uda się w ten sposób zarobić? - Zyski z obrotu mieniem ruchomym AMW idą na modernizację armii. Kupowany jest za to nowoczesny sprzęt dla polskiego wojska. Dotychczas, od początku funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego na specjalny fundusz trafiło już blisko 2 mld złotych - słyszymy w AMW. Jednak Agencja zajmuje się też innymi sprawami.

- Do zadań AMW należą, m. in. prowadzenie inwestycji budowlanych, zadania z zakresu zakwaterowania dla żołnierzy i zarządzania nieruchomościami, realizacja programu „Tanie wczasy” dla wojskowych i ich rodzin czy nawet organizowanie międzynarodowego obozu młodzieżowego - mówi money.pl Weber.

Czytaj też: Hełmy, futrzane czapki, buty, mundury i ”bilety do lat 90”. W internetowym sklepie AMW deszcz nowości

W zasobach agencji znajduje się mnóstwo nieruchomości. Małgorzata Weber mówi, że AMW posiada ok. 5 tys. działek o łącznej powierzchni prawie 5 tys. hektarów. Są one sprzedawane deweloperom czy dużym spółkom. Ostatnio coraz częściej Agencja jednak grunty dzierżawi i wynajmuje, ale sprzedaż też przynosi spore zyski.

- Z tego tytułu AMW zainkasowała w ubiegłym roku ok. 180 mln zł - zdradza rzeczniczka. W tym roku AMW ze sprzedaży 548 nieruchomości uzyskała ponad 102 mln zł.



Do AMW należy m.in. słynny Zamek Czocha Fot. Mateusz Madejski/Money.pl

Najciekawszą spółką w ramach tej instytucji jest chyba jednak AMW Hotele. To sieć kilkunastu placówek w największych miastach w Polsce. Wśród nich jest Zamek Czocha, jeden z najbardziej znanych obiektów tego typu w Polsce. Jego historia sięga prawdopodobnie połowy XIII wieku. Podczas wojny mogła się w nim mieścić sekretna szkoła tajnego wywiadu hitlerowców. Potem był to ośrodek dla PRL-owskich oficerów, od 1996 jest to już otwarty dla wszystkich hotel. Cała spółka AMW Hotele Sp. z o.o. wypracowała w 2017 r. zysk w wysokości 7 mln zł.

Czytaj też: 74 złote. Tyle Kowalski zarabiał w przeddzień wojny. Sprawdziliśmy, co mógł za to kupić