Grupa Azoty wyda miliard na niemiecką spółkę. Jest zgoda polskiego rządu

Polskie Azoty przejmują jednego z największych producentów nawozów specjalistycznych na świecie. Nie byłoby to możliwe bez zgody skarbu państwa.

W Grupie Azoty skarb państwa ma jedną trzecią udziałów. Zgoda na zakup udziałów w niemieckim Goat TopCo GmbH od holenderskiej spółki matki musiała więc mieć akceptację rządu premiera Morawieckiego.

Przejęcie będzie kosztować Grupę Azoty nie więcej niż 235 mln euro. Na polskie pieniądze to 1,01 mld zł.

Goat TopCo GmbH jest właścicielem Compo Expert w Münster, czyli znaczącego w świecie producenta nawozów specjalistycznych o przychodach rzędu 200 mln euro rocznie (dane na podstawie Hoovers). Niemcy na swojej stronie internetowej chwalą się, że są liderami w nawozach do dużych powierzchni zbiorów, nawozów do warzyw i owoców (w tym winogron), roślin szkółkarskich i ozdobnych oraz do murawy i zieleni publicznej. W ubiegłym roku weszli ze swoimi produktami do Chin.

Zgoda walnego zgromadzenia została udzielona pod warunkiem uzyskania zgód organów antymonopolowych, na warunkach finansowych określonych w umowie warunkowej, czyli za cenę nie wyższą niż 235 mln euro.

Grupa dostała na początku października zgodę organów antymonopolowych w Austrii i Niemczech. Wcześniej w październiku ubiegłego roku Grupa Azoty informowała, że Austriacki Federalny Urząd ds. Ochrony Konkurencji oraz Austriacki Federalny Rzecznik ds. Karteli, tj. austriackie organy ochrony konkurencji, udzieliły zgody na nabycie przez spółkę 100 proc. udziałów w spółce.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych.

