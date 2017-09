Irma pustoszy USA. Rząd szykuje rekordowe odszkodowania, Trump zyskuje czas

Fot. MOREL/SIMAX/SIPA

- Senat USA zatwierdził w czwartek 15,3 mld dol.- prawie dwa razy więcej niż proponował Biały Dom - na pomoc ofiarom huraganu Harvey. To efekt także aktualnie trwającego huraganu Irma. Ustawa Senatu przewiduje także podniesienie limitu zadłużenia rządu i dalsze finansowanie jego działalności do 8 grudnia. A to oznacza, że na razie nie będzie chwilowego "bankructwa" USA.

Senacka ustawa o pomocy ofiarom huraganu Harvey to rezultat niespodziewanego porozumienia prezydenta Donalda Trumpa z przywódcami Partii Demokratycznej w Kongresie. Porozumienie osiągnięte podczas spotkania prezydenta z przywódcami tej partii przewiduje powiązanie doraźnej pomocy dla ofiar huraganu Harvey z tymczasowym przedłużeniem, zgodnie z wysokością bieżących wydatków, pułapu zadłużenia rządu federalnego i dalsze finansowanie jego działalności do 8 grudnia b.r.

Za przyjęciem ustawy głosowało 80 senatorów (w tym wszyscy senatorzy z Partii Demokratycznej), przeciw 17 senatorów wyłącznie z Partii Republikańskiej.

Obecny pułap zadłużenia - limit kredytu rządu federalnego - wynoszący 19,8 bilionów dolarów, gdyby nie został podwyższony, wyczerpałby się na początku października i wtedy rząd federalny nie byłby w stanie płacić pensji pracownikom federalnym ani finansować swoich wydatków.

Dzięki zaskakującemu porozumieniu Trumpa z przywódcami demokratów w Kongresie na trzy miesiące, do 8 grudnia, została także odsunięta bardzo realna groźba zawieszenia działalności rządu federalnego - tzw. shutdownu. Rząd musiałby zawiesić działalność w przypadku, gdyby Kongres nie zdołał przyjąć do 30 września, kiedy w USA kończy się rok budżetowy, ustawy budżetowej na rok 2018, bądź ustaw zapewniających rządowi federalnemu dalszą płynność finansową.

Irma przechodzi przez Karaiby. Wiatr do 300 km/h

Wcześniej Izba Reprezentantów, czyli niższa izba amerykańskiego parlamentu, zatwierdziła w ramach pierwszej raty pomocy dla ofiar huraganu Harvey kwotę 7,85 miliarda dol., o jaką wystąpił Biały Dom.

Ustawa Izby Reprezentantów nie uwzględnia porozumienia prezydenta z przywódcami Partii Demokratycznej. Senat podwyższył zaaprobowaną przez Izbę Reprezentantów wysokość pierwszej raty pomocy dla ofiar huraganu z 7,85 mld. USD do 15,3 mld. USD.

Senator Mitch McConnell, przywódca republikańskiej większości w Senacie, motywował podwojenie przez Senat wysokości pomocy zwiększonymi potrzebami Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) związanymi z zagrożeniem jakie stanowi kolejny huragan zbliżający się do wybrzeży USA. Huragan Irma, najwyższej 5 kategorii, w nocy z czwartku na piątek zbliżył się do wybrzeży Florydy.

Z uwagi na poważne różnice pomiędzy ustawą przegłosowaną w czwartek w Senacie a ustawą przyjętą wcześniej, w środę, przez Izbę Reprezentantów, ustawa Senatu zostanie skierowana do Izby Reprezentantów, gdzie będzie dyskutowana w piątek.

Konserwatywni republikanie w Izbie Reprezentantów zapowiedzieli, że będą głosować przeciw przyjęciu senackiej wersji ustawy.

Dlatego, jak wskazał internetowy portal The Hill w czwartek, ustawa o pomocy dla ofiar huraganu, która obejmuje także warunki porozumienia republikańskiego prezydenta z przywódcami Partii Demokratycznej w Kongresie, zostanie przegłosowana dzięki poparciu demokratów."

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski