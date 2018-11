Jacek Jastrzębski nowym przewodniczącym KNF

Nowy przewodniczący ma również doświadczenie międzynarodowe. Zdobywał je m. in. w ramach programu Professional LL.M. na University of California, a konkretniej w Berkeley School of Law.

A zaufanie spadło po tym, jak poprzednik Jastrzębskiego Marek Chrzanowski proponował milionerowi Leszkowi Czarneckiemu zatrudnienie konkretnego prawnika, by lepiej przeprowadzić banki Czarneckiego przez plan naprawczy. Czarnecki odebrał to jako namawianie do wręczenia łapówki, dlatego skierował sprawę do prokuratury.