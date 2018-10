Minister Emilewicz o spadku w rankingu Doing Business. "To efekt walki z wyłudzeniami VAT"

Fot. Adam Staskiewicz Zdaniem minister, spadek Polski w rankingu wynika m.in. z walki z luką VAT

Gospodarka radzi sobie świetnie, a niższa pozycja w rankingu Doing Business to w dużej mierze efekt walki z wyłudzeniami VAT - tak minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz komentuje spadek Polski na 33. pozycję w rankingu, którego autorem jest Bank Światowy.



W nowym rankingu Doing Business Polska spadła na 33. lokatę, choć rok temu udało jej się zająć 27. miejsce. - Porównując ranking do maratonu, można powiedzieć, że Polska wybiegała teraz nieco lepszy czas niż rok temu, jednak niektóre kraje były szybsze, dlatego pozycja lekko spadła - wyjaśniał Carlos Pinerúa z Banku Światowego.

Co na to Jadwiga Emilewicz? - Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji. Potwierdzają to nie tylko krajowe dane gospodarcze, ale także prognozy i zestawienia instytucji międzynarodowych, w tym także Banku Światowego. Polski rząd w ostatnim czasie wprowadził setki ułatwień i przywilejów dla biznesu - odpowiada minister przedsiębiorczości.

Zdaniem minister, przygotowujący ranking Bank Światowy "ukarał" Polskę za walkę z wyłudzeniami VAT.

- Bank Światowy, przygotowując ranking Doing Bussines, obniżył Polsce noty głównie ze względu na regulacje, których wprowadzenie było konieczne, żeby uszczelnić system podatkowy i zlikwidować lukę w podatku VAT. Uznajemy walkę z procederem wyłudzeń podatkowych oraz idące za tym miliardowe, dodatkowe wpływy do budżetu, za sukces. Dzięki takiemu podejściu w naszym kraju zmniejszył się odsetek osób dotkniętych ubóstwem - dodaje minister Emilewicz.

- Sam Bank Światowy dwa tygodnie temu podniósł nam prognozę wzrostu PKB na lata 2018-2020 - czytamy w oświadczeniu resortu.- W naszych regulacjach koncentrujmy się jednak na MŚP, zaś Bank Światowy, konstruując ranking Doing Business, na dużych i średnich przedsiębiorstwach – dodaje Jadwiga Emilewicz.

