Jadwiga Emilewicz na czele ministerstwa. A chciała być prezydentem Krakowa

Fot. Stefan Maszewski/REPORTER Krakowianka i harcerka. Jadwiga Emilewicz będzie kierować ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii

Jeszcze dwa miesiące temu chciała startować w wyborach na prezydenta Krakowa i prezentowała program wyborczy. Trafiła jednak na znacznie wyższe stanowisko. W rządzie Jadwiga Emilewicz będzie odpowiadać za przedsiębiorczość i technologię.

Dynamiczna, kompetentna, sympatyczna. Tak mówią o nowej minister osoby, które mają z nią styczność. Niewysoka, uśmiechnięta, mówi szybko i wyraźnie. Otwarta, nie unika rozmów z dziennikarzami. W ministerstwie rozwoju, gdzie była jednym z zastępców Mateusza Morawieckiego, zajmowała się innowacyjnością i konkurencyjnością. Politycznie związana z Jarosławem Gowinem. Była wiceprezesem jego partii Polska Razem, a obecnie jest wiceprezesem Porozumienia, czyli kolejnej inicjatywy politycznej Gowina.

Kim jest Jadwiga Emilewicz

Krakowianka i harcerka. Z wykształcenia politolog. - Każda pełniona przeze mnie funkcja silnie naznaczona jest tym, co wyniosłam z Szarej Siódemki – jednego z najstarszych środowisk harcerskich w Krakowie - pisze o sobie na swojej stronie internetowej. - Jako instruktor w latach 80. i do połowy lat 90. doświadczyłam/ poznałam/ nauczyłam się odpowiedzialności, pracy zespołowej, dziś powiedzielibyśmy – nowoczesnego patriotyzmu. To przyjaźnie z tamtego czasu są najtrwalsze - dodaje.

Pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Później tworzyła Muzeum PRL-u w Krakowie. Była radną wojewódzką, bez powodzenia startowała do Europarlamentu. Jednocześnie nie porzuciła pracy naukowej - w 2011 r. otworzyła przewód doktorski.





Jesienią niespodziewanie ogłosiła, że jest gotowa stanąć w szranki z Jackiem Majchrowskim i zawalczyć o prezydenturę Krakowa. Swój program nazwała "Dziesięć pomysłów dla lepszego miasta". - Kraków jest "robiony" przez polityków i urzędników w zaciszu gabinetów spowitych dymem cygar – komentowała. Wśród tych dziesięciu pomysłów znalazła się walka ze smogiem i plan budowy "krakowskiego metra", czyli szybkiego i wygodnego transportu szynowego.

Odkąd pojawił się temat rekonstrukcji rządu, była przymierzana do różnych stanowisk, ale najczęściej pojawiało się w tej wyliczance ministerstwo środowiska. Na pytanie, czy zastąpi Jana Szyszkę, odpowiadała: "pomidor".

Jaki majątek posiada Jadwiga Emilewicz

Jak wynika z jej oświadczenia majątkowego złożonego w związku z pełnieniem mandatu radnego wojewódzkiego, nie zgromadziła imponujących oszczędności. Ich wartość oszacowała na 5 tys. zł. Poza tym ma dom o powierzchni 140 mkw i 50-metrowie mieszkanie. Obie nieruchomości we wspólnocie majątkowej z mężem. Wartość domu oszacowała na 800 tys. zł, a mieszkania - na 280 tys. zł. Za dom wciąż spłaca kredyt.

Powołanie nowych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego

Małżeństwo miało dwunastoletniego Saaba. Emilewicz jako wiceminister rozwoju zarobiła w 2016 r. 138 tys. 559,52 zł.

Z mężem Marcinem wychowują trzech synów. - Iwo, Ignacy i Benek przypominają o tym, co najważniejsze - deklaruje minister.