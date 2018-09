Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jak wiadomo, kluczowym czynnikiem przy udzielaniu pożyczki, jest weryfikacja danych w rejestrach finansowych i bazach dłużników. Wiąże się z tym zdolność kredytowa, która – jak sama nazwa wskazuje – jest kluczowym wskaźnikiem szansy konsumenta na uzyskanie kredytu. Poznajmy czynniki, które wpływają na zdolność kredytową i sprawdźmy, jakie działania może podjąć konsument, aby ją poprawić, zwiększając swoje szanse na uzyskanie pożyczki lub kredytu.

Firmy pożyczkowe oraz banki mają ściśle określony system weryfikowania nowych klientów, którzy ubiegają się o uzyskanie zobowiązania finansowego. Oprócz określonych odgórnie wymagań, wśród których najczęściej znajduje się wiek, wymóg polskiego obywatelstwa i adresu zamieszkania, a także szereg innych czynników. Wśród nich dane potencjalnych klientów sprawdzane są w rejestrach finansowych i bazach dłużników, przez co banki i firmy pożyczkowe obliczają zagadnienie będące teatem dzisiejszego tekstu – zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa - definicja

Zdolność kredytowa to, generalnie mówiąc, zdolność konsumenta do spłaty swoich zobowiązań w określonym terminie. W przypadku banków jest to element, który rozstrzyga, czy w ogóle uzyskamy pożyczkę. Z kolei inne instytucje finansowe traktują zdolność kredytową jako wyznacznik, jaką kwotę można pożyczyć konsumentowi.

Ustawa prawo bankowe określa z kolei zdolność kredytową, jako „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.”

Nim złoży się jednak wniosek o pożyczkę lub kredyt, warto wiedzieć, jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową. Istnieją sposoby na zadbanie i wpłynięcie na zdolność kredytową przez konsumenta.

Wpływ formy zatrudnienia oraz otrzymywanych dochodów

Konieczne przy uzyskaniu kredytu oraz pożyczki jest posiadanie zarobków. Ich tytuł może być różny, dlatego ma to duże znaczenie w przypadku zdolności kredytowej. Najlepszą sytuacją są oczywiście zarobki z tytułu pracy, która regulowana jest umową o prace. Umowa musi zostać zawarta co najmniej 3 miesiące wstecz.

Jeżeli pracujący zatrudniony jest na umowę o dzieło lub też pozostaje na samozatrudnieniu, rosną wymagania. Wynika to z prostego czynnika – instytucja finansowa może kwestionować stabilność i regularność otrzymywanych dochodów. A bez regularnych dochodów jest duże ryzyko nieregularnej spłaty zobowiązania. Umowa musi zostać zawarta co najmniej 12 miesięcy wstecz (rok).

Ścieżka dla takich osób nie jest jednak zamknięta – będzie trzeba po prostu wykazać, że stanowisko pracy jest stabilne.

Spłata pożyczek i kredytów

Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy z tego, że limity na karcie kredytowej mają istotny czynnik na zdolność kredytową. Posiadanie limitu na karcie kredytowej, nawet jeśli nie jest on wykorzystywany, sprawia, że bank traktuje to niczym aktywną pożyczkę. W każdej chwili można go bowiem wykorzystać.

W sytuacji dbania o dobrą zdolność, warto rozważyć możliwość zrezygnowania z używania karty. Można też postarać się zwiększyć limit na koncie.

Warto też pamiętać, posiadając aktywny kredyt lub pożyczkę, automatycznie maleją szansy na wzorową zdolność kredytową. Wpływa na to rata kredytu lub jednorazowe zobowiązanie, jak np. chwilówka.

Poręczenie za czyjś kredyt to kolejny czynnik, który poważnie pogarsza zdolność kredytową.

Historia w BIK

Nim w ogóle podejmie się próbę złożenia wniosku kredytowego, warto sprawdzić swoją zdolność kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. W ten sposób można uzyskać dostęp do swojej historii finansowej, w której konsument może poznać historię w spłatach pożyczek, kredytów i wszelkie nieprawidłowości. Do tej bazy ma także dostęp bank i pożyczkodawca.

Co warto dodać, brak historii w BIK nie jest traktowany przychylnie przez instytucje finansowe. Lepiej uwiarygadnia obecność choćby jednego wpisu, który można pozyskać biorąc np. dowolny towar na raty lub zaciągając niewielką pożyczkę.

Im dłuższy kredyt lub pożyczka, tym lepiej

Okres spłaty zarówno pożyczki, jak i kredytu ma istotne znaczenie. Innymi słowy, im na dłużej konsument zaciąga zobowiązanie, tym rośnie zdolność kredytowa. Ma to swoje minusy w postaci dużych kosztów dodatkowych, ale i zalety – płaci się wyjątkowo niskie raty.

Wspólny kredyt również większa szanse!

Warto rozważyć podjęcie się kredytu z inną osoba. Może to być dowolna osoba – małżonek, partner lub partnerka, a także członek rodziny i zaufany znajomy. Banki chętnie udzielają grupowych kredytów, bowiem tworzy to dobrze zabezpieczenie. Daje to korzyść w postaci większego bezpieczeństwa w spłacie.

Najlepiej spłacać zobowiązania w ratach o takiej samej wielkości

Biorąc kredyt lub pożyczkę, warto zadbać o rozłożenie tego na raty o równej wysokości. Dla instytucji finansowej będzie to zwiększało zaufanie wobec konsumenta, a jemu – poprawi się przez to zdolność kredytowa bądź utrzyma nienaganny poziom. Jest to także wygodne z innej strony – spłacając zobowiązanie rozłożone na równe raty, nie trzeba martwić się, że zapomni się o spłacie. Wystarczy skorzystać z opcji polecenia zapłaty i automatycznie uiszczać comiesięcznie określaną ratę kredytu lub pożyczki.

Warto spłacać kredyt w złotówkach

Głośne medialne wrzawy na temat kredytów we frankach sprzed paru lat dowodzą, jak niestabilnym i ryzykownym przedsięwzięciem jest zaciąganie kredytu w innej walucie. Niesie to ze sobą ryzyko niespodziewanej zmiany kursu, co może okazać się problematyczne dla kredytobiorcy w spłacie.

Większość banków wymaga przez to od swoich klientów o wiele lepszej zdolności kredytowej, niż od tych konsumentów, którzy ubiegają się o kredyt w złotówkach.

"W przypadku kredytu w obcej walucie, bank zwykle będzie pobierał opłatę za przewalutowanie. Żeby zaoszczędzić nawet kilka procent wartości kredytu, wystarczy podpisać w banku aneks antyspreadowy. Dzięki temu rata będzie spłacana w tej walucie, w której został zaciągnięty kredyt. Kolejnym krokiem jest założenia konta walutowego i wymienianie złotówek na walutę obcą za pomocą znacznie tańszych kantorów internetowych." – tłumaczy Stanisław Duda, ekspert portalu https://www.czerwona-skarbonka.pl

Warto korzystać z kredytów na drobne cele i bierz dużo towaru na raty

Zdolność kredytową niewątpliwie poprawia jeszcze jeden czynnik – informacja o terminowych spłatach rat lub kredytów. Na rynku pełno jest sklepów i usługodawców, którzy oferują zakup dowolnej wartości i rodzaju towaru na raty. Spłacając to na czas, informacja o tym od razu pojawia się w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). W ten sposób pojawia się przykład, że konsument jest wartym zaufania i sumienny, co jest silną kartą przetargową na przyszłość – niezależenie od tego, czy bierzemy pożyczkę, czy też kredyt.

Warto udostępniać swoją historię kredytową

W rejestrach finansowych widnieją także informacje na temat terminowych spłat. Warto wyrazić zgodę na udostępnienie bankowi, aby udowodnić deklarowaną moc finansową do wzięcia pożyczki i uregulowania jej w obiecanym terminie. Konsument udowodni też instytucji finansowej w ten sposób, że nie ma nic do ukrycia.

W przypadku starania się o kredyt, klient ma możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie historii kredytowej BIK. Warto skorzystać z tej możliwości, bowiem w przypadku opóźnienia w spłacie, historia będzie udostępniana mimowolnie. Z kolei gdy zobowiązanie spłacone w terminie, nie wpłynie to na naszą historię kredytową w przyszłości.

Tagi: zdolność kredytowa, wiadomości , gospodarka , gospodarka polska

0 komentarze 0 +1 0 +1 0 ważne 0 smutne 0 ciekawe 0 irytujące

Napisz komentarz

Wybrane dla Ciebie