Jak się robi jednorożca w fintechu? Kraje skandynawskie najlepszym przykładem

Nie ma prostego przepisu na powtórzenie sukcesu na skalę np. szwedzkiej Klarny. Jest jednak na świecie region, który przoduje w tego typu przedsięwzięciach – to kraje nordyckie. Liczni przedstawiciele tamtejszego ekosystemu fintech przyjeżdżają wkrótce do Polski by uchylić rąbka tajemnicy jak z łączyć technologię ze światem finansów.

450 mln EUR – tak potężny zastrzyk kapitału w 2017 r. trafił do niemal 100 fintechów w krajów nordyckich. Spółki z pogranicza technologii i finansów rosną na północy Europy jak na drożdżach. Zdaniem ekspertów, w tym roku należy się spodziewać inwestycji na poziomie ponad 600 mln EUR w tamtejszy fintech. Tylko w tym roku 3 z 10 największych transakcji na globalnym rynku fintechowym dotyczyło skandynawskich firm: Nets, iZettle oraz Nordax wycenione zostały łącznie na 7 mld EUR.

- W Skandynawii fintech kwitnie nieprzypadkowo. To tu jest specyficzny ecosystem, widoczny szczególnie w Szwecji i w Danii, gdzie zacieśnia się bardzo intensywna współpraca na linii rząd-regulatorzy-instytucje finansowe oraz biznes. W krajach nordyckich są też mocne przykłady wdrażania innowacji technologicznych na globalną skalę. Weźmy choćby Nokię, Ericssona, Skype czy Spotify – podkreśla Thomas Krog Jensen, jeden z liderów Copenhagen Fintech i jednocześnie speaker na tegorocznym Impact fintech'18 odbywającym się 28 i 29 listopada w Łodzi.

Ambasador i jednorożce

Nadchodzący Impact fintech'18 stoi m.in. pod znakiem mocnej obecności przedstawicieli ze Skandynawii, nazywanej „europejską mekką fintechu”. Wśród zaproszonych gości jest m.in. pierwszy na świecie ambasador ds. technologicznych, delegowany przez duńskie ministerstwo spraw zagranicznych.

- Zakładam, że moja samotność jako jedynego przedstawiciela „techplomacji” jest chwilowa. Rządy kolejnych krajów zaczynają rozumieć, że niespotykane tempo zmian technologicznych niesie za sobą nowe wyzwania nie mieszące się w obecnych definicjach np. w handlu i rozliczania ceł. Do tego warto być blisko dużego biznesu i przedstawicieli rządów państw, tak by móc zabierać niezależnie głos w najważniejszych sprawach związanych także z fintechem – podkreśla Casper Klyngee, techambasador Danii.

Do Łodzi zawitać też mają przedstawiciele najsilniejszego sojuszu hubów fintechowych na świecie (jest w nich i Copenghagen Fintech) czyli szefowie Helsinki Fintech Farm, Oslo Fintech Hub oraz Finance Innovation. Organizatorzy Impact fintech'18 ściągają do Polski także czołówkę nordyckich startupów prezentujących rozwiązania z takich obszarów jak bankowość, płatności, AI, cybersecurity, e-commerce, insurtech, pożyczki czy blockchain.

- Daleko nam jeszcze do szerokiej implementacji technologii blockchainowych w bankowości. Zbyt dużo jeszcze jest do rozwiązania na polu bezpieczeństwa, zarządzania aktywami i ich skalowania. Ale zakładam, że jeśli będziemy świętowali 20-30 urodziny Bitcoina to będzie to oznaczać, że kryptowaluty opanowały świat – podkreśla dr. Omri Ross, profesor ds. technologii blockchain na Uniwersytecie Kopenhaskim a jednocześnie prezes blockchainowego startupu Firmo, który zapowiedział swój przyjazd do Łodzi.

W ślad za startupami na Impact fintech'18 wybierają się skandynawscy inwestorzy, pokroju Bjarke Staun-Olsena, jednego z liderów Creandum - funduszu, który zainwestował m.in w Klarnę oraz Louise Samet, anioła biznesu, do niedawna jednej z kluczowych menedżerek Klarny. Cel? Wyłowić diamenty i pchnąć je na ścieżkę przerobioną przez szwedzkiego jednorożca.

Oczy na Łódź

Jak nadać fintechowej rewolucji właściwą dynamikę? Na to pytanie odpowiedzą liderzy świata fintech, spotkający się 28 i 29 listopada na kongresie Impact fintech'18 w Łodzi (Wytwórnia oraz DoubleTree by Hilton). Impact fintech'18 to 3 sceny, dziesiątki wystąpień, paneli, warsztatów, ponad 2000 uczestników, ponad 150 speakerów i przeszło 100 przedstawicieli mediów. To do tutaj przyjadą przedstawiciele dziesiątek firm z branży np. ING, IBM, Azimo czy Mastercard. Nie zabraknie też „dużych” nazwisk z polskiego ekosystemu fintechowego, takich jak m.in. Jadwiga Emilewicz, Teresa Czerwińska, Marek Chrzanowski czy Maciej Chorowski. Impact fintech'18 to wszystko co ważne i nowe w m.in. sztucznej inteligencji, blockchainie, big data, platformach bankowości internetowej nowej generacji oraz rozwiązaniach prawnych. Dołącz do Impact fintech'18 i doświadcz najnowszych trendów, zmieniających krajobraz globalnej gospodarki.