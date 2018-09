Jak zacząć biznes?

Wiele osób ze sporym doświadczeniem w swoich branżach, z gotowym pomysłem na samodzielny biznes, z realnym planem pozyskania i utrzymania klientów, ostatecznie nie decyduje się na podjęcie własnej działalności.

Jest to o tyle zastanawiające, że potencjalnie nic takich osób nie blokuje przed wykonaniem tego decydującego kroku. Bliższa analiza sytuacji osób, które wchodzą na rynek MŚP, pozwala wskazać co najmniej jedną z obaw, która na samym początku działalności większości przedsiębiorców, szczególnie w przypadku małych kilkuosobowych firm niezmiennie im towarzyscy. To obawa o rozliczenia, o poprawne prowadzenie księgowości. Naprawdę jest się czego bać?

Stres przedsiębiorcy

Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z własną firmą, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że oprócz pozyskiwania klientów, ciekawych ofert, doskonałej realizacji, to właśnie księgowość i sprawne rozliczanie przychodów firmy, jest warunkiem jej wiarygodności. Pełna księgowość to jedno z ważniejszych zagadnień, które każda firma musi podjąć i poprawnie zrealizować. Jak jednak znaleźć dobrą księgową. A może skorzystać w oferty obsługi finansowej przez rozbudowane biuro rachunkowe? To pytania, które towarzyszą na początku wielu przedsiębiorcom.

Księgowość online?

Alternatywą, zarówno dla długotrwałych poszukiwań wyspecjalizowanej księgowej lub profesjonalnego biura oraz (niemałych) kosztów z tym związanych, jest księgowość online. To jeden z ciekawszych trendów w sektorze rozliczeń finansowych. Podążając za trendami wyznaczonymi przez ideę pracy w chmurze, specjaliści od tworzenia oprogramowania i systemów dedykowanych obsłudze księgowej, oferują przedsiębiorcom wygodne i nowoczesne prowadzenie księgowości w oparciu o połączenie programów do zarządzania firmą (faktury, magazyn), programu KPiR, współpracy grupowej, CRM, ERP i systemów typu Intranet. Taka księgowość online jest dostępna 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Umożliwia ona prowadzenie księgowości firmy przez internet bez rozbudowanego (i drogiego) systemu aktualizacji. Samo wdrożenie takiej pełnej księgowości również jest banalnie proste i nie wymaga specjalnego zaangażowania, jak dzieje się to w przypadku tradycyjnych programów do obsługi księgowej.

Oprogramowanie do faktur (czytelne w swoim cenniku uzależnionym od liczby pracowników), a także program do książki przychodów (kpir) to znaczące ułatwienie w prowadzeniu księgowości, które w dużej mierze jest intuicyjne i nie wymaga rozbudowanych kompetencji. Przedsiębiorca oszczędza również na kosztach serwerów i dodatkowych etatach dla informatyków.