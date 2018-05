Jak zatrudnić Ukraińców do prac sezonowych. Zasady wydawania zezwoleń w 2018 r.

Fot. MICHAL KOSC/REPORTER/East News Praca sezonowa może być wykonywana w określonych branżach, np. rolnictwie i ogrodnictwie

Zatrudnianie obywateli Ukrainy do prac sezonowych jest proste i nie wymaga wykazania, że w okolicy nie ma bezrobotnych, którzy mogą podjąć się tych zadań. Wyjaśniamy, o czym należy pamiętać, by proces zatrudniania był całkowicie zgodny z prawem.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy typ zezwolenia na pracę – pozwolenie na pracę sezonową. Zezwolenie takie jest wydawane na okres do 9 miesięcy i przeznaczone jest wyłącznie do wykonywania prac w sektorach uznawanych za sezonowe (rolnictwo, hodowla zwierząt, sadownictwo, turystyka).

To, które zajęcia są traktowane jako działalność sezonowa, wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

W okresie ważności zezwolenia możliwe jest wykonywanie każdej pracy sezonowej, a nie tylko tej wskazanej w zezwoleniu.

Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane wyłącznie pod warunkiem, że wynagrodzenie pracownika z Ukrainy nie będzie niższe od wynagrodzenia pozostałych pracowników wykonujących pracę na tym samym stanowisku.

Wniosek o wydanie zezwolenia jest odpłatny. Pracodawca musi uiścić opłatę w wysokości 30 zł, a dowód zapłaty dołączyć do składanych dokumentów.

Zatrudnienie Ukraińców nie wymaga testu rynku

Pierwsze kroki pracodawca kieruje do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę (jeśli jest osoba prawną) powiatowego urzędu pracy, w którym składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Decyzję wydaje starosta.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się dla określonego cudzoziemca. W dokumencie określa się podmiot powierzający wykonywanie pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Co ważne, w przypadku zatrudnienia pracownika z Ukrainy (ale także 5 innych krajów: Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii i Rosji), pracodawca nie musi dowodzić, że nie jest w stanie uzupełnić braków kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy (tzw. test rynku). To ogromne ułatwienie, gdyż chcąc zatrudnić pracowników z krajów nie należących do Unii Europejskiej, pracodawca zwykle musi wykazać, że nie ma chętnych o wymaganych kwalifikacjach wśród bezrobotnych na danym terenie.

Zezwolenie na pracę sezonową – do 9 miesięcy

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem po wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, to okres ten liczy się od dnia jego pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

Jeśli natomiast przebywa on na terytorium naszego kraju na innej podstawie, okres ten liczy się łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla niego.

