Jakie są prognozy dotyczące bumu budowlanego w Polsce?

Aktualnie obserwujemy duży „bum” na rynku nieruchomości. Deweloperzy mogą poszczycić się spektakularnymi wynikami – sprzedają obecnie zdecydowanie więcej mieszkań niż w ostatnich latach, a co ciekawe, mieszkania z rynku pierwotnego cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem w porównaniu do lat ubiegłych. Mieszkalnictwo jest jedną z ważniejszych dziedzin polityki gospodarczej i społecznej kraju.

W związku z możliwością rozwoju, migracją lokalną i chęcią bycia niezależnym, młodzi ludzie coraz częściej decydują się na własne mieszkanie. Aby ułatwić im start, rząd stworzył nowy program o nazwie „Mieszkanie Plus". W ostatnim czasie Sejm uchwalił ustawę, która powołała spółkę Polskie Domy Drewniane do budowy drewnianych domów dla osób, które mają przeciętne dochody i których nie stać na kupno swojego własnego mieszkania. Funkcję inwestora zajmującego się rozwojem drewnianych domów otrzymała spółka Polskie Domy Drewniane. Kapitał zakładowy spółki na budowę nieruchomości ma wynosić ponad 50 mln zł, a lokalizacje będą udostępniać samorządy. W projekcie na okres 2018-2027 uwzględnione zostały najwyższe limity wydatków NFOŚiGW. Wyglądają one następująco: 2018 r. – 60 mln zł, 2019 r. – 500 mln zł, 2020 r. – 400 mln zł, 2021 r. – 400 mln zł, 2022 r. – 300 mln zł, a w 2023 roku osiągną one– 100 mln zł. Budownictwo to ma być ekologiczne i energooszczędne. Nowy dom to również wiele możliwości jego aranżacji, w związku z czym firmy z branży budowlanej będą miały szanse zaprezentowania nowoczesnych produktów nowym nabywcom pięknych nieruchomości. W planach na 2019 rok jest budowa około pięciu tysięcy domów.

W ostatnim czasie rynek budowlany w naszym kraju osiągnął rekordową sprzedaż budynków mieszkalnych, sukcesem było również ukończenie wielu ważnych inwestycji i uzyskanie pozwoleń na kolejne budowy. Istotnymi grupami klientów na rynku deweloperskim okazali się przede wszystkim młodzi nabywcy pierwszych mieszkań, a także inwestorzy indywidualni, którzy zrezygnowali z lokat bankowych na poczet kupna mieszkania pod wynajem. Ważnym czynnikiem, który wpłynął na spektakularny rozwój firm deweloperskich stała się mała liczba mieszkań w stosunku do zapotrzebowania na rynku. Specjaliści uważają, że branża budowlana w dalszym ciągu będzie się rozwijać, co przyczyni się do korzystnych działań deweloperów. Pomimo tego, że nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jakie ceny osiągną mieszkania w najbliższym czasie, wielu ekspertów uważa, że w budownictwie nastąpi stabilizacja.

Biorąc pod uwagę ciągle wysokie zapotrzebowanie na mieszkania w Polsce, coraz lepszą sytuację finansową Polaków oraz dobre otoczenie makroekonomiczne, przewiduje się, że cały 2018 rok oraz pierwsze kwartały 2019 roku będą się charakteryzowały podobnym, wysokim poziomem sprzedaży. Eksperci twierdzą, że w momencie, gdy dynamiczny rynek budowlany ustabilizuje się wzrost kosztów powinien zatrzymać się na poziomie, który zostanie zaakceptowany przez rynek. Warto zwrócić uwagę na to, że popyt na rynku nie słabnie, mimo zauważalnych podwyżek cen. Przy obecnym popycie sprzedaż dużej ilości lokali nie jest problemem, jednak ze względu na coraz wyższe koszty wykonawstwa, działania są w dużym stopniu nakierowane na utrzymanie marż. Deweloperzy będą też musieli radzić sobie bez programu „Mieszkanie dla Młodych”, gdyż w 2018 roku kończy on swoje działanie. O skali zainteresowania nabywców rządowym wsparciem może świadczyć fakt, że środki z ostatniej puli przysługującej na 2018 r. rozdysponowano w 38 godzin od chwili rozpoczęcia przyjmowania wniosków o subsydium. Dobra koniunktura na rynku sprawia, że nikt nie zwalnia tempa i mimo sygnałów o możliwej zmianie, przedsiębiorcy planują kolejne inwestycje.

W efekcie liczba uzyskiwanych przez deweloperów pozwoleń na budowę również rośnie. Według GUS-u, liczba oddanych łącznie do użytkowania mieszkań, obejmująca działalność deweloperów, inwestorów indywidualnych, spółdzielni i pozostałych podmiotów wzrosła we wszystkich województwach, a najbardziej w kujawsko-pomorskim (o 23,1 proc.) i pomorskim (o 20,1 proc.). Niemal 80% menedżerów największych polskich firm budowlanych pozytywnie postrzega sytuację w branży budowlanej. Głównymi barierami budowlanymi są niedobory siły roboczej, koszty pracy i trudności z zaopatrzeniem w materiały budowlane. W ostatni czasie na rynku pojawiają się coraz częściej niedobory materiałów i niespotykane wzrosty cen. Przedłużające się terminy realizacji zamówień na produkty budowlane mogą doprowadzić do niewywiązywania się w terminach z kontraktów przez firmy wykonawcze. Eksperci szacują jednak, że pomimo opisanych powyżej zagrożeń, budownictwo polskie czeka okres dynamicznych wzrostów.

Biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, jak i zachowanie deweloperów i kupujących w najbliższych miesiącach można spodziewać się kolejnych, wysokich wyników sprzedażowych na rynku nieruchomości w Polsce. Kondycja branży budowlanej pozostaje na bardzo dobrym poziomie, w związku z czym pojawia się duża ilość osób zainteresowanych kupnem nieruchomości.