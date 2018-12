Jeśli budować nowe kopalnie, to z Chińczykami. Prezes JSW zapowiada inwestycje

- Gdy rozmawiamy z China Coal o budowie szybów czy kopalni w Polsce w konsorcjum z PBSz, to dla chińskiego banku jest to dobry sygnał, aby zgodzić się na finansowanie na 12 lat - mówi Ozon. - Gdyby JSW miała budować nowe kopalnie Dębieńsko czy Jan Karski, to mogłoby się odbywać przy współpracy z chińskimi bankami - dodaje.

Spółka jest już wstępnych rozmowach z Chińczykami. - Gdybyśmy chcieli finansować te inwestycje bez chińskich pieniędzy, to byłoby to duże wyzwanie. Koszt budowy jednej kopalni to ok. 3 mld zł - wyjaśnia prezes spółki.