"Jestem zaskoczony, znam Marka Chrzanowskiego". Bohater taśm KNF komentuje sprawę w money.pl

- Tekst "Gazety Wyborczej" jest dla mnie zaskakujący, jestem naprawdę zaskoczony - mówi money.pl Grzegorz Kowalczyk, radca prawny z Częstochowy. To on został bohaterem rozmowy Leszka Czarneckiego z Markiem Chrzanowskim, przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Zdaniem bankiera, Chrzanowski sugerował mu zatrudnienie Kowalczyka za blisko 40 mln zł.

- Co w zasadzie mogę powiedzieć? Nie mam nic do ukrycia. Nie rozmawiałem ani z Leszkiem Czarneckim, ani z przedstawicielami żadnej z jego firm. Nie rozmawiałem też o pracy z Markiem Chrzanowskim, a przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego nie informował mnie o swojej rozmowie. Nikogo ani teraz, ani wcześniej nie prosiłem o załatwienie pracy. Mam zajęcie, prowadzę kancelarię - przekonuje w rozmowie z money.pl Grzegorz Kowalczyk.

To bohater rozmowy pomiędzy Leszkiem Czarneckim a Markiem Chrzanowskim, przewodniczącym KNF. Podczas spotkania oko w oko pomiędzy bankierem a szefem KNF miało dojść do propozycji zatrudnienia Kowalczyka. Jego osobę zasugerował przewodniczący KNF. Potwierdza to Komisja w oświadczeniu. Leszek Czarnecki twierdzi jednak, że Chrzanowski wskazał na kartce spodziewane wynagrodzenie Kowalczyka, czyli 1 proc. wartości firmy. To - zdaniem Czarneckiego - blisko 40 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego zaprzecza, że doszło do takiej propozycji. Potwierdza jednak, że nazwisko Kowalczyka pojawiło się podczas rozmowy. Nie była to jednak oferta.