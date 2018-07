Kaczyński wydał rozkaz. PiS ma odzyskać wieś

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Jarosław Kaczyński nakazał swojej partii zrobić wszystko, by odzyskać poparcie rolników. Pomysłem na to jest pomoc dla hodowców, obniżenie kosztów produkcji i skup w rękach państwa.

- Państwo musi nie tylko mówić, ale też realnie działać i wspierać rolników, kiedy oni tej pomocy potrzebują - tak mówiła Beata Szydło w czasie kampanii w 2015 r. Wtedy PiS o rolników walczyło. Teraz jak pisze Fakt, partia Kaczyńskiego ma fatalne sondaże na wsi.

Powód? W Unii PiS nic nie jest w stanie załatwić, dopłaty w Europie Zachodniej nadal są wyższe niż w Polsce. I jak pisze Fakt, nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach miały wzrosnąć. Rolnikom za to podniesiono wiek emerytalny. Mieszkańcy wsi nie mogą przechodzić na tak zwane wcześniejsze rolnicze emerytury (kobiety w wieku 55 lat, mężczyźni – 60 lat).

Z kolei ustawa o ograniczeniu obrotu ziemią spowodowała, że rolnicy w ogóle nie mogą sprzedać gruntów. PiS postanowiło jednak znowu zawalczyć o rolników. Wymieniono ministra rolnictwa. Miejsce fatalnie ocenianego przez rolników Krzysztofa Jurgiela zajął poseł PiS-rolnik Krzysztof Ardanowski. Kolejnym krokiem mają być pomysły dla rolników.

Skup ma być w rękach państwa, stąd zapowiedziane stworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego. Minister rolnictwa poinformował, że w skład holdingu wejdą: Krajowa Spółka Cukrowa, Elewarr, Rynki Hurtowe oraz spółki należące do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Rząd chce, aby holding prowadził skuteczny skup towarów. Rolnicy mieliby być udziałowcami w tym przedsięwzięciu.

PiS chce też pomóc rolnikom dotkniętym ASF, które szczególnie dotyka hodowców – nawet jeśli stado jest zdrowe, ale pochodzi z terenu, gdzie panuje zaraza, rolnik takiego mięsa sprzedawać nie może. Sytuację tę ma zmienić ustawa, którą w trybie ekspresowym zajmuje się teraz rząd. Zakłada ona, że w takiej sytuacji rolnik mógłby mięso sprzedać.

Strategia wsparcia polskiego rolnictwa oparta ma być też na większych dopłatach do paliwa rolniczego, co ma obniżyć koszty produkcji.

