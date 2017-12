Kara dla TVN odstraszy inwestorów? Eksperci ostrzegają przed gospodarczymi konsekwencjami decyzji KRRIT

Fot. REPORTER Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na TVN24 karę w wysokości 1,48 mln zł.

- W ten sposób tworzy się negatywny obraz Polski w świecie. Kolejne takie decyzje mogą ugruntować zły klimat i odstraszyć potencjalnych inwestorów - mówi money.pl Piotr Piss z Instytutu Spraw Międzynarodowych UWr. O karze uderzającej w jedną z większych inwestycji USA w Polsce pisze "The Washington Post", porównując metody Kaczyńskiego z działaniami Putina.

Jak już pisaliśmy w WP Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na TVN24 karę w wysokości 1,48 mln zł. Rada podjęła taką decyzję po analizie sposobu relacjonowanie wydarzeń w Sejmie i protestów w grudniu ubiegłego roku. KRRIT stwierdziła, że stacja naruszyła ustawę o radiofonii i telewizji poprzez propagowanie działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu.

Decyzja ta może mieć wielorakie konsekwencje. Jak się okazuje oskarżenia o kneblowanie mediów i ograniczanie wolności słowa wysuwane przez opozycję i inne solidaryzujące się z TVN media, mogą być tylko początkiem problemów dla rządu.

Inwestorzy na wahadle. Na razie nie wystraszyli się PiS

TVN należy bowiem do amerykańskiego koncernu medialnego Scripps Networks Interactive. Co więcej, jak już pisaliśmy w money.pl w lipcu tego roku jeszcze większy gracz z tamtego rynku i znany na całym świecie Discovery Communication zdecydował, że kupi Scripps za bagatela 14,6 mld dolarów. Transakcja ma być sfinalizowana na początku przyszłego roku.

Trudno się więc dziwić, że decyzja KRRiT odbiła się szerokim echem w amerykańskich mediach. W "The Washington Post" np. przeczytać można o tym, że prezes Kaczyński idzie wręcz drogą Putina zwalczając nieprzychylne media.

Artykuł z tego opiniotwórczego dziennika mówi wprost o polskiej autokratycznej rewolucji. Pierwszym jej krokiem, jak pisze gazeta, było przyjęcie przez Sejm ustaw dotyczących sądownictwa w Polsce.

Drugim uderzeniem według „The Washington Post” była decyzja ”kontrolowanego przez rząd organu ds. mediów, który nałożył grzywnę w wysokości 420 000 dolarów na najważniejszego niezależnego nadawcę wiadomości w kraju”.

"Wyrwa w wizerunku Polski na lata"

Gazeta przypomina, że TVN należąca do Scripps Networks Interactive jest jedną z największych inwestycji w USA w Polsce. ”Jednak przywódca PiS Jarosław Kaczyński, idąc w ślady Władimira Putina, wydaje się być zainteresowany zmuszeniem TVN24 do przyjęcia linii prorządowej, albo do sprzedania lub zamknięcia”.

Jak zauważa na Twitterze Jarosław Stróżyk generał brygady w stanie spoczynku i dyplomata: „Taka opinia w Washington Post to wyrwa w wizerunku Polski na lata".

Taka opinia w Washington Post to wyrwa w wizerunku Polski na lata. „Polska autokratyczna kontrrewolucja” uderza w Sąd Najwyższy oraz jedną z największych inwestycji USA w Polsce - TVN. „To zagrania J.Kaczyńskiego prosto z wachlarza działań W.Putina”. https://t.co/9hfvhCYLrW -- Jarosław Stróżyk (@JStrozyk69) December 12, 2017

O tej decyzji piszą też inne zagraniczne media między innymi "Financial Times":

"Financial Times" (12.12.2017) o grzywnie nałożonej na TVN24. pic.twitter.com/gvpnZJEQa3 -- Piotr Leski (@LeskiPiotr) December 11, 2017

Sprawę szeroko opisuje również Reuters:

Screen: REUTER

Czy rzeczywiście takie decyzje i następujące po nich publikacje w zagranicznych mediach mogą na lata odstraszyć inwestorów? - Niestety pogarsza to zły klimat jaki tworzy się wokół Polski. Szczególnie mam tu na myśli Europę i nasze chłodne relacje z Unia Europejską. Nie wydaje mi się żeby Amerykanie odebrali to jako bezpośredni atak na ich kapitał. W USA głównym tematem dotyczącym inwestycji w Polsce są obecnie Patrioty - mówi Piotr Piss.

Patrioty ważniejsze, ale...

W jego ocenie przy miliardach, które tam są w grze (30-60 mld zł), kara dla TVN nie jest tak istotna. Zdecydowanie jednak wpływa ona na wizerunek polski w mediach i to jak inwestorzy ze świata postrzegają nasz kraj.

- W Brukseli przecież od miesięcy debatuje się o możliwości nałożenia na Polskę sankcji w związku z zagrożeniem praworządności. Ta decyzja dotycząca kary dla TVN jest kolejnym kamyczkiem do ogródka negatywnego PR wokół naszego kraju - wyjaśnia Piss.

W jego ocenie w ten sposób tworzony jest negatywny obraz Polski w świecie. Dokładanie do tego kolejnych niepokojących informacji z kraju nad Wisłą może skutkować poważniejszymi konsekwencjami. - Ta decyzja KRRiT nie przesądzi o tym, ale kolejne mogą ugruntować ten zły klimat i mogą odstraszyć potencjalnych inwestorów - konkluduje ekspert.

Jak ocenia Wojciech Warski, prezes spółki informatycznej Softex Data i szef konwentu BCC, decyzja ma tak dalece wymiar polityczny, że konsekwencje inwestycyjne są wtórne, a nie pierwotne.

- Jednak rzeczywiście i tak już mocno nadszarpnięta reputacja międzynarodowa Polski jest dalej niszczona. Po raz kolejny okazuje się, że na życie gospodarcze w Polsce głęboki wpływ ma polityka. Fatalnie rzutuje to na inwestycje, bo kapitał, którego w Polsce brak, nie znosi niepewności i nadmiernych czynników ryzyka – mówi money.pl Warski.

Rozdźwięk w obozie władzy

Jego zdaniem ci którzy zastanawiają się nad ulokowaniem w Polsce pieniędzy, będą głębiej to analizować. Zwłaszcza jeżeli tych środków nie będzie można wycofać w szybkim czasie.

- Tymczasem o takie właśnie inwestycje, długoterminowe i o charakterze innowacyjnym zabiega obecny rząd. Widać tu bardzo duży rozdźwięk miedzy racjonalnymi sformułowaniami gospodarczymi premiera Morawieckiego, a działaniami szeroko rozumianego obozu władzy, gdzie doktryna polityczna bierze górę - podsumowuje Wojciech Warski.

Niestety jak już pisaliśmy w money.pl obok dobrych danych z polskiej gospodarki tymi, które mogą niepokoić najbardziej są te mówiące bardzo słabym poziomie inwestycji. Tymczasem to one właśnie na dłuższą metę mogą wyhamować rozwój polskiej gospodarki.

W trzecim kwartale wzrost inwestycji wyniósł mizerne 3,3 proc., czyli znacznie poniżej wskaźnika wzrostu PKB i najniżej od 1995 r. Eksperci ostrzegają, że na dłuższą metę niski poziom inwestycji może odbić się na konkurencyjności i rentowności polskich firm.

"Czynnik polityczny jest na pierwszym miejscu"

Również w ocenie Marcina Kiepasa decyzja KRRiT nie pomaga w poprawianiu klimatu inwestycyjnego w naszym kraju. - Gdyby nie było wokół tego otoczki politycznej, ta decyzja nie zrobiłaby żadnego wrażenia i nie miała negatywnych konsekwencji. Tak jest np. w przypadku niektórych decyzji KNF czy UOKiK. Jednak w przypadku TVN ten czynnik polityczny jest na pierwszym miejscu – mówi analityk rynków finansowych.

Dlatego właśnie, w jego ocenie pogorszy to atmosferę inwestycyjna w naszym kraju. Kiepas zastrzega, że nie zahamuje napływu inwestycji w ogóle, ale na pewno skłoni inwestorów do głębszej analizy.

- Jeżeli ktoś już teraz negocjuje, to pewnie nie będzie miało to wpływu na decyzję, ale może to wykorzystać przy rozmowach i coś ugrać. Jednak klimat ogólny się psuje, bo to już kolejne niepokojące zdarzenie gdzie polityka miesza się ze światem gospodarczym - ocenia Kiepas.