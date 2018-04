KAS i Policja uderzyły z ogromną siłą. Gigantyczna akcja

Fot. materiały prasowe/KAS Członkowie grupy mogli wprowadzić na rynek ponad 1,4 mln litrów oleju, wartego około 6 mln zł

Ponad 20 osób zatrzymanych, zabezpieczono 200 tys. litrów paliwa wartego ok. 880 tys. zł. To efekt działania niemal 300 funkcjonariuszy policji i KAS w akcji wobec podejrzanych o przekształcanie parametrów oleju smarowego i opałowego oraz wprowadzanie go do obrotu jako oleju napędowego, bez opłacenia podatków

Zorganizowana grupa działa od listopada 2016 r. do kwietnia 2018 r. na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Funkcjonariusze weszli jednocześnie do 80 miejsc na terenie całego kraju. Przeszukali domy, pomieszczenia gospodarcze, a nawet stacje paliw. Zatrzymali 20 osób oraz zabezpieczyli nielegalne paliwo i dokumentację.

Ujawniono, że nielegalna produkcja paliwa odbywała się na terenie woj. śląskiego, gdzie odbywał się proces odbarwiania oleju opałowego.Tam też zabezpieczono ok. 3 tys. litrów paliwa, mobilny zestaw do odbarwiania oleju, pompy i inne profesjonalne urządzenia oraz przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstw akcyzowych na ogromną skalę.

22 osobom przestawiono zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz z kodeksu karno-skarbowego czyli niewłaściwego użycia wyrobu akcyzowego (art. 73a kks). Wobec zatrzymanych Prokuratura Okręgowa we Włocławku zastosowała środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji i poręczeń majątkowych. Łącznie zabezpieczono ponad 200 tysięcy litrów nielegalnego paliwa o wartości około 880 tysięcy złotych. Z ustaleń policjantów wynika, że członkowie grupy mogli wprowadzić na rynek ponad 1,4 mln litrów oleju, wartego około 6 mln zł.

Z przestępstw paliwowych zorganizowane grupy przestępcze czerpią ogromne zyski i narażają Skarb Państwa na straty. Wspólna akcja CBŚP i KAS pokazała jednak, że nie ma przyzwolenia na tego typu działania, a z odpowiedzialnością muszą się liczyć nie tylko organizatorzy tego procederu, ale także właściciele stacji, którzy kierując się chęcią zysku, kupują nielegalne paliwo.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji nadal wykonują intensywne czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku, planując kolejne zatrzymania podejrzanych.

