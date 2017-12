Gigantyczna akcja KAS w Wólce Kosowskiej. Walka z podróbkami zagrożeniem dla przedsiębiorców?

Fot. KAS Funkcjonariusze KAS przejęli ponad 200 samochodów wypełnionych podróbkami.

Przedstawiciele kupców, którzy prowadzą sklepy w Wólce Kosowskiej, są podzieleni w ocenie gigantycznej akcji Krajowej Administracji Skarbowej na terenie podwarszawskiej miejscowości. W rozmowach z nimi usłyszeliśmy zarówno głosy zadowolenia z powodu usuwania nieuczciwej konkurencji, jak i strach przed bankructwem trzech tysięcy przedsiębiorstw.

Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła kontrolę w Wólce Kosowskiej w przedmikołajkowy weekend. Celem były osoby, które na jednym z największych miejsc handlu w Europie Środkowo-Wschodniej sprzedawały podróbki lub nie wystawiały paragonów i faktur.

300 funkcjonariuszy, a to dopiero początek

Tylko w ciągu pierwszego weekendu akcji pod Warszawą 300 funkcjonariuszy przejęło towar wart około 60 mln zł. Skala akcji była ogromna. Zarekwirowane przedmioty zajmowały ponad 200 aut dostawczych.

I choć nie była to pierwsza akcja służb skarbowych Wólce Kosowskiej, to z pewnością była największa. Szef KAS zapowiedział, że weekendowy "nalot" stanowił dopiero początek działań "wymierzonych w zorganizowaną przestępczość, jaka od lat funkcjonuje" w tym miejscu.

- Będziemy koncentrować się na likwidacji zarówno obrotu nielegalnym towarem, jak i nielegalnego obrotu towarem legalnym – bo z takimi patologiami mamy tam do czynienia. Nasze działania w Wólce Kosowskiej będą miały charakter ciągły a nie incydentalny – dodał.

Kontrola aut

O tym, jak wyglądają te ciągłe działania, mówi nam człowiek, który każdego dnia autem przyjeżdża do centrum w Wólce Kosowskiej. Według jego słów na drogach dojazdowych do centrum stoją patrole KAS, które "sprawdzają wszystkie busy i samochody osobowe".

- Są tam przez 24 godziny na dobę. W nocy auta mają włączone niebieskie światła, jak policja. W większości przypadków nie wystawiają protokołu z przeszukania - oburza się nasz rozmówca.

W rozmowie z money.pl na kontrole narzeka także Karol Hoang, rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce. - Taka skala działań stwarza atmosferę zagrożenia i niepewności. W takiej sytuacji nie ma co się dziwić, że klienci nie będą przyjeżdżali na zakupy - mówi.

"Poczucie zagrożenia"

Na problem wskazuje również Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Wólce Kosowskiej. W petycji, która ma trafić na biurko ministra spraw wewnętrznych i administracji, napisało, że działania KAS "wyrabiają w klientach poczucie zagrożenia oraz niepewności co do legalności prowadzonej tam działalności".

Jak dodano, przeszukania uderzają nie tylko w osoby podejrzewane o łamanie prawa, ale przede wszystkim "w uczciwych przedsiębiorców i ich klientów".

Nie będzie tradycyjnych "żniw"

Brak klientów to dla sprzedawców brak zysków. W tym konkretnym przypadku jest to o tyle dotkliwe, że ma miejsce w okresie przedświątecznym. Tradycyjnie są to "żniwa" dla handlowców. Brak zysków kupców ma również ciąg dalszy. W wielu przypadkach pociąga za sobą brak pieniędzy dla pracowników, których w centrum i firmach współpracujących zatrudnionych jest około 7000.

- Sklepy są pozamykane, a większość pracowników ma przymusowe bezpłatne urlopy. Większość z nich dostaje wynagrodzenie w formie dniówek. Skoro nie pracują, to ich nie dostaną tuż przed świętami - mówi nam człowiek związany z centrum.

O tym, że część sklepów została zamknięta, mówi nam także Karol Hoang. Wyjaśnia jednak, że nie jest to ucieczka przed kontrolą, ale protest przeciwko terminowi akcji.

"Wylewanie dziecka z kąpielą"

- Krajowa Administracja Skarbowa ma pełne prawo do przeprowadzenia kontroli i tego nie negujemy. Skala prowadzonych działań wpływa jednak na wszystkich przedsiębiorców i klientów. Zdajemy sobie sprawę, że wykrywane są przypadki nadużyć i nieprawidłowości, my również stanowczo je potępiamy, ale walka z tymi jednostkowymi przypadkami blokuje cały rynek. To trochę jakby wylewać dziecko z kąpielą. Stosuje się w ten sposób odpowiedzialność zbiorową, zupełnie zapominając o uczciwych przedsiębiorcach, którzy przecież działają zgodnie polskim prawem i zasilają polski budżet niemałymi podatkami, którzy w sumie zatrudniają kilka tysięcy ludzi – mówi nam rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich.

Krok dalej idzie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Wólce Kosowskiej. We wspomnianej petycji podnosi wątpliwości co do "legalności i celowości (działań - red.) prowadzonych wobec kupców i klientów centrum handlowego przez KAS”. Autorzy pisma ostrzegą, że z powodu akcji z rynku może zniknąć 3000 przedsiębiorstw.

Nie wszyscy narzekają

Inny obraz tej samej sytuacji przedstawia Polska Izba Handlu. Jej rzecznik Joanna Chilicka w rozmowie z money.pl nazwała działania KAS "słusznymi".

- Na tym bazarze odbywał się nielegalny handel, a z takimi praktykami, które uderzają w legalnie działające sklepy, trzeba walczyć. Nielegalny handel uderza w sklepy płacące podatki, budżet państwa i konsumentów – mówi. Jak dodaje, "w takich miejscach sprzedaje się nielegalny alkohol i papierosy, co może zagrażać nawet życiu konsumentów".

- Akcja KAS przyniesie pozytywny efekt dla polskich kupców. Niektórzy sprzedający mogli oferować niższe ceny, bo np. nie płacili podatków. To była nieuczciwa konkurencja – podsumowuje Chilicka. W takim samym tonie wypowiada się Joanna, właścicielka sklepu zlokalizowanego w Wólce, choć działającego także online.

– Dla ludzi, który robią wszystko zgodnie z prawem, ta akcja jest świetna - przyznaje na wstępnie. Jak tłumaczy, "krecią robotę" uczciwym kupcom robią wszyscy, którzy kupują towar bez faktury, a później sprzedają w sieci po bardzo niskich cenach.

- Ludzie, którzy płacą podatki są zadowoleni, bo znika nieuczciwa konkurencja - zapewnia Joanna.