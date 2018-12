Kasy w sklepach zwykle stoją puste. Sprawdziliśmy, która sieć ma najwięcej otwartych i dostępnych kas

Co wynika z badań? Oczywiście na dużo kas nie ma co liczyć w małych osiedlowych sklepikach. W większości wypadków dostępna była jedna na dwie możliwe.

Oczywiście najwięcej kas stoi w hipermarketach. Jak zauważają badacze, Auchan średnio może się pochwalić nawet 40 kasami, ale... w ubiegłą sobotę czynne było tylko 15 z nich. Carrefour średnio ma 14 kas, z czego czynne w sobotę były zaledwie cztery. Dla przykładu Tesco średnio w sklepach ma 12 kas, a 6 czynnych. Wszystkie hipermarkety mają również kasy samoobsługowe. I to nimi się wspierają. To dodatkowe 5-6 stanowisk dla klientów.

Czy to oznacza, że każdy Auchan w każdym sklepie ma 40 kas? Nie. To uśredniona wartość z badań. W dużej mierze liczba dostępnych kas po prostu zależy od powierzchni sklepu. Im większy - tym więcej stanowisk jest gotowych. W ten świąteczny weekend należy spodziewać się dodatkowej obsady, jednak liczba otwartych kas po prostu nie przewyższy liczby dostępnych kas ogółem. Nikt nie będzie stawiał dodatkowych punktów. Jednocześnie kasy samoobsługowe przy gigantycznych zakupach nie są dobrym rozwiązaniem.

- Skanowanie na takiej kasie jest wolniejsze niż dokonywane przez profesjonalnego kasjera, bo taka osoba ma wprawę i robi to zdecydowanie szybciej. Zatem czas jaki byśmy zaoszczędzili na czekaniu w kolejne stracimy na samodzielnym skanowaniu. Dlatego do tych kas idą osoby z małymi koszykami i dlatego mamy tam bardzo krótkie kolejki - dodaje. Tłumaczy dodatkowo, że hipermarketom zależy na tym, aby małe koszyki były skanowane samodzielnie, gdyż przy małym koszyku najwięcej zajmuje rozliczenie samej transakcji, a to klient może zrobić sam przy terminalu samoobsługowym.

O czym należy pamiętać analizując wyniki? To oczywiście średnia - i to z całej Polski. W efekcie w dużych miastach w części sieci może być otwarta większa liczba kas. Jedno jest pewne: kolejki dziś będą. Jak wynika z badań dla Wirtualnej Polski i money.pl, średnio w kolejce do kasy czekamy 4 minuty. To jednak czas z ubiegłego tygodnia. A chyba nikogo nie trzeba przypominać, że dwa weekendy przed świętami to czas zakupowego szaleństwa.