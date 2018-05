Katarzyna Sułkowska ze zgodą KNF. Nowa prezes Alior Banku

Fot. materialy prasowe Katarzyna Sułkowska, prezes Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę, by Katarzyna Sułkowska pełniła funkcję prezesa Zarządu Alior Banku. Decyzja KNF zapadła jednogłośnie.

Katarzyna Sułkowska kieruje pracami Zarządu od 12 marca br., kiedy to Rada Nadzorcza powołała ją na stanowisko w miejsce Michała Chyczewskiego.

- Bardzo doceniam szybkość procesu a jednomyślność członków to dla mnie wyraz zaufania do mnie jako osoby, jak i dotychczasowego kierunku rozwoju Alior Banku. Zamierzam kontynuować wdrażanie strategii „Cyfrowego buntownika” i realizować szereg inicjatyw strategicznych, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji rynkowej banku i dalszego budowania jego wartości – mówi Katarzyna Sułkowska.

Sułkowska z Alior Bankiem związana jest od momentu jego powstania, czyli od 2008 roku.

W obecnym Zarządzie Alior Banku odpowiadała za Obszar Ryzyka, a w poprzednich również za Operacje. Była współautorką strategii "Cyfrowego buntownika” rozpisanej na lata 2018-2020, odpowiadała też za wdrożenie wielokrotnie nagradzanych na świecie innowacji Alior Banku.

W latach 2002-2007 pracowała w Banku BPH na stanowisku dyrektora zarządzającego Departamentem Windykacji Detalicznej. Wcześniej, w latach 1998-2001 związana była z Citibank Polska, gdzie pełniła funkcję naczelnika w Departamencie Windykacji. Katarzyna Sułkowska ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie z dyplomem w dziedzinie finansów i bankowości.