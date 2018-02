Polacy nie wiedzą, o co chodzi z nazwami korporacyjnych stanowisk. Przetestowaliśmy wiedzę Warszawiaków

Key Account Manager, Business Development Manager, Sales Area Manager. To nazwy zawodów, które funkcjonują w Polsce od dłuższego czasu. Od pokręconych nazw stanowisk można dostać zawrotu głowy. Ale czy Polacy w ogóle wiedzą, co kryje się pod tymi hasłami? A może powinniśmy wrócić do polskich stanowisk? Postanowiliśmy to sprawdzić. Wynik ulicznej sondy jest zaskakujący.

Key Account Manager, czyli... klucznik? I takie odpowiedzi padały na ulicach Warszawy. Reporter Wirtualnej Polski Klaudiusz Michalec postanowił sprawdzić, ile Polacy wiedzą o anglojęzycznych nazwach stanowisk. KAM to po prostu kierownik ds. kluczowych klientów, ale niewiele osób to wiedziało. Jak im poszło z innymi nazwami? Zobaczysz to w materiale wideo.