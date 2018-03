KGHM szuka prezesa i wiceprezesa. Zgłoszenia składamy do 27 marca

Fot. REPORTER Fotel prezesa KGHM od trzech dni jest pusty

W ostatni piątek odwołano prezesa i wiceprezesa KGHM i teraz szybko szuka się ludzi na ich miejsce. Co oferuje spółka? 120 tys. zł miesięcznie i... bardzo gorące krzesło.

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź trzy dni temu podjęła decyzję zakończeniu współpracy z prezesem Radosławem Domagalskim-Łabędzkim i wiceprezesem Michałem Jezioro. Obaj przepracowali zaledwie nieco ponad półtora roku. Nowy prezes ma być wybrany na początku przyszłego miesiąca.

Oficjalnych powodów zwolnień nie podano, ale minister energii Krzysztof Tchórzewski wskazuje na brak zmian w zarządzaniu aktywami zagranicznymi, czyli inwestycjami w Kanadzie i Chile. Potwierdzeniem może być fakt, że zwolniony oprócz prezesa wiceprezes zawiadywał właśnie aktywami zagranicznymi. Po odnowionym zarządzie oczekuje się zwiększenia inwestycji w Polsce.

Zobacz też: KGHM zainwestuje w Polsce 10 mld zł

Rynek dopatrywał się też przyczyn politycznych. Prezes Domagalski-Łabędzki był chwalony przez "Gazetę Wyborczą" za usuwanie ludzi PiS i wstawianie fachowców.

- Żeby zapanować nad KGHM, trzeba być spoza Dolnego Śląska. Siła przyzwyczajeń i zaszłości w Polskiej Miedzi jest duża - podkreślał prawie rok temu. Informował, że wprowadził kadry biznesowe, a nie polityczne. Przyznał też, że presja na utrzymanie stołka towarzyszyła mu cały czas.

Czy to prawda, że taka była główna przyczyna czy nie, tak czy inaczej to koniec jego kariery w KGHM.

Zgłoszenia ze swoimi kandydaturami na zwolnione miejsca w zarządzie należy składać do 27 marca. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 3 kwietnia w przypadku rekrutacji na stanowisko prezesa i 4 kwietnia dla ubiegających się o stanowisko wiceprezesa.

Do czasu wyboru nowego szefa obowiązki prezesa będzie sprawował wiceprezes ds. rozwoju Rafał Pawełczak.

Prezentacja raportu rocznego KGHM za 2017 r. już w środę, a do tego czasu jedyną informacją wskazującą na to, ile można na takim stanowisku zarobić, jest raport za 2016 r. Domagalski-Łabędzki zarabiał przez od października do grudnia 2016 roku 120 tys. zł miesięcznie, a Jezioro 90 tys. zł miesięcznie. Na stawki na takim poziomie można liczyć i obecnie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.