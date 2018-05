KGHM rekomenduje niedzielenie się ubiegłorocznym zyskiem

Fot. KGHM W tym roku w KGHM prawdopodobnie nie będzie wypłaty dywidendy.

Zarząd KGHM Polska Miedź zarekomendował akcjonariuszom przekazanie całego zysku netto za 2017 r. na kapitał zapasowy. W sumie spółka zarobiła w ubiegłym roku ponad 1,3 miliarda złotych.

"Opracowując rekomendację, zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wziął pod uwagę przede wszystkim aktualną oraz prognozowaną sytuację finansową grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ze szczególnym uwzględnieniem poziomu planowanych krajowych wydatków inwestycyjnych przy wysokim poziomie zadłużenia grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A." - czytamy w komunikacie spółki.

Wniosek zarządu w tej sprawie uzyskał pozytywną ocenę rady nadzorczej. Ostatecznie decyzję podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

W czerwcu 2017 r. akcjonariusze spółki postanowili o wypłacie dywidendy w kwocie 200 mln zł z zysków netto KGHM-u z lat ubiegłych, co stanowi 1 zł na jedną akcję.

W sumie w 2017 roku KGHM miał zysk na poziomie 1 323 766 788 zł.

KGHM Polska Miedź poinformowała też we wtorek, że produkcja miedzi elektrolitycznej zakładana w budżecie na 2018 r. to 494 tys. ton, w tym 381 tys. ton z wsadów własnych. Zakładana produkcja srebra metalicznego to 1 166 ton.

KGHM zakłada też, że sprzedaż miedzi płatnej wyniesie 506 tys. ton, a sprzedaż srebra płatnego 1 208 ton w 2018 r.

W budżecie założono, że produkcja miedzi płatnej w KGHM International wyniesie 82 tys. ton, a produkcja wszystkich metali (TPM) 86 tys. ton. Z kolei w chilijskiej kopalni Sierra Gorda założono produkcję 59 tys. ton miedzi płatnej i 17 mln funtów molibdenu.

W sumie budżet KGHM Polska Miedź obejmuje 2,67 mld zł inwestycyjnych nakładów rzeczowych i 657 mln zł pozostałych nakładów w 2018 r.

