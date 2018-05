Kluczowa dla stolicy inwestycja opóźniona. GDDKiA wyrzuciła z placu budowy firmy, które nie płaciły klientom

Fot. GDDKiA Zbudowany fragment obwodnicy Marek

Zakończenie jednej z kluczowych inwestycji drogowych w aglomeracji warszawskiej opóźnia się. Konsorcjum, które miało zbudować odcinek drogi S8 pomiędzy węzłami Marki i Kobyłka zostało wyrzucone z placu budowy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jednostronnie wypowiedziała umowę z firmami zrzeszonymi w konsorcjum kierowanym przez Salini Polska. Przedsiębiorcy byli zobowiązani budowy odcinka S8 między Markami a Kobyłką. Zdaniem Dyrekcji, nie rokowali zakończenia inwestycji w przewidzianym umową czasie. Dowodów dostarczyła kontrola zaangażowania w budowę środków.

W kwietniu, gdy konsorcjum deklarowało zatrudnienie na miejscu 476 osób i wykorzystywaniu 201 pojazdów oraz 215 jednostek transportowych, w rzeczywistości na placu budowy znajdowało się 50 osób, 21 jednostek sprzętu i 4 pojazdy do transportu. Konsorcjum zostało oskarżone także o to, że nie dostosowało się do wymogów regulowania płatności podwykonawcom, usługodawcom oraz dostawcom materiałów. Z tego względu GDDKiA planuje spotkać się z firmami, które nie otrzymały płatności i dzięki gwarancjom Skarbu Państwa wypłacić pieniądze.

Po wyrzuceniu wykonawców GDDKiA musi zinwentaryzować teren i ogłosić przetarg, w którym wybrana zostanie firma do dokończenia inwestycji,

Niedokończona inwestycja znajduje się w ciągu obwodnicy Marek, która do ruchu została oddana 22 grudnia 2017 r. Do pełnego zakończenia jej budowy trzeba jeszcze zbudować: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), w. Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), w. Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

Przebieg otwartej części obwodnicy Marek i obowiązująca organizacja ruchu: