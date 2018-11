Afera KNF. Taśmy Czarneckiego wikłają w sprawę kwestię SKOK-ów

Czarnecki, jak przekonuje, obawiał się tych pieniędzy. Lokat nie założył, a sprawę zgłosił szefowi KNF. – Myśmy o tym KNF poinformowali, ja się po prostu boję tych pieniędzy, nie wiem, co będzie dalej, czy przypadkiem nie będzie gdzieś tam miał podejrzenia i współudział w praniu brudnych pieniędzy, jak się okaże, że on (chodzi o Biereckiego) te pieniądze ma nielegalnie wyciągnięte z e SKOK-ów – wyjaśnia na nagraniu właściciel Getin Noble Banku.

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", na szefie KNF ta informacja nie robi wrażania. – A jak to przychodzi do pana obywatel polski z depozytem na 60 mln i pan zgłasza to do KNF-u? Gdzie jest problem z perspektywy banku? – pyta Chrzanowski. I radzi, by z tą sprawą poszedł do Głównego Inspektora Finansowego – informuje gazeta i pyta, czy były szef KNF miał zobowiązania wobec Biereckiego, że ucieka od tematu?