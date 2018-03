KNF daje bankom zielone światło do przejęcia SKOK-u Rafineria. Dwa tygodnie na decyzję

Fot. Artur Szczepanski/REPORTER Kasa Krajowa odmówiła udzielenia pomocy SKOK-owi Rafineria z funduszu stabilizacyjnego

Banki mają dwa tygodnie na decyzję, czy są zainteresowane przejęciem SKOK-u Rafineria. KNF w środę umorzył postępowanie w sprawie jej przejęcia przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

KNF prowadził postępowanie w tej sprawie w związku z tym, że Kasa Krajowa odmówiła udzielenia pomocy SKOK-owi Rafineria z funduszu stabilizacyjnego.

Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Rafineria w celu zbadania możliwości przejęcia tej kasy przez bank.

"W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Rafineria" - czytamy w komunikacie KNF.

Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do 4 kwietnia 2018 r. Po informacje o sytuacji SKOK-u Rafineria mogą zwracać się bezpośrednio do zarządcy komisarycznego tej Kasy.

Zarządca komisaryczny w SKOK-u Rafineria został ustanowiony przez KNF w czerwcu 2017 r. Został zobowiązany do podjęcia działań mających na celu "wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy".