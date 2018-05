Co druga Polka jest pomijana przy awansie. Powodem nie tylko stereotypy

Fot. Yoshikazu TSUNO

Sektor finansów mężczyznami stoi. Korzystająca z nowoczesnych technologii i zintegrowana ze światowymi rynkami branża jest jednocześnie bardzo konserwatywna i reakcyjna, jeśli chodzi o traktowanie kwestii płci.

Finanse to wręcz bastion męskości. Wciąż 70 proc. branży wskazuje, że rola kobiet w tym sektorze jest wspierająca, a nie strategiczna. W praktyce oznacza to, że są mile widziane jedynie w księgowości. Trading czy asset management to z kolei działka zarezerwowana dla mężczyzn. Dlaczego? Bo rzekomo są bardzie skłonni do podejmowania ryzyka i wykazują się większa odpornością na stres.

Bolączką dla kobiet jest też patrzenie na nie przez pryzmat tradycyjnych ról społecznych. Chodzi oczywiście o macierzyństwo. I to mimo że już od lat w Polsce urlop rodzicielski mogą wziąć oboje rodzice.

- Powyższe tendencje obserwujemy nie tylko w sektorze finansowym – dotyczą niemal każdej z branż. Kobiety i mężczyźni mają inne role w społeczeństwie, a co za tym idzie inne są oczekiwania dotyczące ich życia prywatnego i zawodowego. Mężczyźni również są bardziej solidarni i często w procesach rekrutacyjnych decydują się na zatrudnienie innego mężczyzny, natomiast w przypadku kobiet występuje syndrom „królowej pszczół”, który polega na wzajemnym wykluczaniu się rywalek – wyjaśnia Monika Daczka-Krzywoń z firmy Antal, współautorka raportu „Kobiety w finansach”.



Stereotypowe postrzeganie roli płci oraz brak solidarności to jednak nie wszystko. Bo piłka jest też po stronie kobiet. A tym zdecydowanie brakuje wiary w siebie. Przyznaje to aż 65 proc. ankietowanych pracujących w finansach. Tylko trochę mniej wskazań dostały skromność i brak odwagi. Należy się jednak zastanowić, na ile takie postawy są po prostu funkcją opisywanych wyżej kłopotów, które napotykają pracujące w finansach kobiety.

Tutaj znów piłka jest po stronie pracodawców. W niektórych firmach od paru lat prowadzi się działania na rzecz wsparcia kobiet w rozwoju karier i zwiększania różnorodności. Zyskują na tym same firmy. Mogą pochwalić się większą efektywnością biznesową i lepszą kulturą pracy.

Jest to miła odmiana w kraju, gdzie na rolę kobiet w finansach patrzy się przez pryzmat „Wilka z Wall Street”. Czyli że jeśli kobieta ma do spełnienia jakąś rolę, to jest to bycie „nagrodą” dla mężczyzn, którzy zarabiają pieniądze.

