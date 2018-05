Komisja ds. Amber Gold to "medialny show". Poseł Nowoczesnej pokazuje absurd części przesłuchań

Fot. Witold Zembaczyński/Twitter Taką wersję przyjmują niejawne dokumenty podczas jawnego posiedzenia.

- Przesłuchiwanie niejawnych świadków na podstawie niejawnych dokumentów w trybie jawnym to paranoja i nic innego jak medialne igrzyska - mówi w rozmowie z money.pl członek komisji ds. Amber Gold, poseł Witold Zembaczyński.

Poseł opublikował we wtorek na Twitterze zdjęcia niejawnych dokumentów, na podstawie których mają prawo pracować podczas posiedzeń jawnych członkowie komisji. Jak widać, w dokumentach tych wymazana jest cała treść za wyjątkiem nazw instytucji i pieczątek.

Odtajnione dokumenty z afery #ambergold ?Dowody leżą na stole, zerknijcie sami: pic.twitter.com/RwuYHWihCi -- Witold Zembaczyński (@WZembaczynski) 8 maja 2018

- To jest hit, to jest komedia. PiS stara się robić show z dokumentów, które nie mogą trafić do opinii publicznej - mówi w rozmowie z nami poseł Nowoczesnej.

"To ma być Komisja Śledcza do wyjaśnienia afery, a nie medialny show dla celów politycznych PiS. Opinia publiczna nie ma z tego żadnego pożytku, to też wcale nie naprawia państwa" - dodaje we wpisie na Twitterze.

Z opinią Zembaczyńskiego zupełnie nie zgadza się natomiast Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15, zastępca przewodniczącego komisji ds. Amer Gold. W rozmowie z money.pl przyznaje tylko jedno: w tej "zamazanej" formie dokumenty wyglądają żałośnie. Jednak, jak tłumaczy, wina leży po stronie ABW - bo to tej agencji dokumenty widzimy na zdjęciu.

- Komisja zwróciła się do ABW o odtajnienie dokumentów, ale w takiej wersji do tej pory dostaliśmy tylko niewielką ich część. Natomiast w żaden sposób nie paraliżuje to naszych prac - mówi Rzymkowski i dodaje, że członkowie komisji mają dostęp do dokumentów niejawnych i wiedzą, co w nich jest.

Zobacz też: Komisja ds. Amber Gold. Nietypowe przesłuchanie teściowej Marcina P.

- Problem posła Zembaczyńskiego polega na tym, że pewnie nie zapoznawał się z nimi na bieżąco - mówi. Zaznacza też, że to, o co nie można zapytać na posiedzeniu jawnym, poruszane jest w części niejawnej. A ta jest zazwyczaj dużo ciekawsza - przekonuje.

Rzymkowski zaznacza też, że takich problemów, jak z ABW, nie było przy odtajnianiu dokumentów z Prokuratury Krajowej.

We wtorek komisja przesłuchuje byłego funkcjonariusza SKW i byłego funkcjonariusza ABW. Część przesłuchań odbędzie się w trybie jawnym, część - w niejawnym.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl