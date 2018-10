Komisja ds. VAT. Andrzej Seremet chwali się liczbami

Fot. Radek Pietruszka Były prokurator generalny tłumaczył, że linia orzecznicza sądów utrudniała walkę z wyłudzaniem VAT-u

Były prokurator generalny odpierał przed komisją śledczą zarzuty jakoby w czasie jego kadencji śledczy „przez palce” patrzyli na problem wyłudzeń podatku VAT. Andrzej Seremet przypomniał, że przez 6 lat śledczy skierowali ponad 880 aktów oskarżenia w takich sprawach.

Andrzej Seremet, który w latach 2010-2016 kierował Prokuraturą Generalną, był kolejnym po Witoldzie Modzelewskim czy Andrzeju Czumie świadkiem wezwanym przed sejmową komisję śledczą powołaną do zbadania problemu wyłudzeń podatku VAT w czasach rządów koalicji PO-PSL.

- Możliwość karania sprawców przestępstw na szkodę finansowych interesów państwa poprzez przedstawianie pustych faktur istniała (gry Seremet kierował PG – red.). (...) W czasie mojej kadencji toczyło się blisko tysiąc takich postępowań i ponad 880 spraw zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia. Taka przestępczość była ścigana - podkreślił były prokurator generalny.

Równocześnie przyznał, że ściganie firm i osób, które wyłudzały podatek VAT, było o tyle problematyczne, że linia orzecznicza Sądu Najwyższego wskazywała na konieczność stosowania Kodeksu karnego skarbowego, a nie karnego. Dopiero w 2009 r. pojawiło się pierwsze odmienne stanowisko, co jednak nie zmieniało wiele, gdyż wciąż linią dominującą było stosowanie Kks.

Seremet przypomniał także, że to nie tylko prokuratorzy są i byli odpowiedzialni za walkę z przestępstwami podatkowymi. - Tym zajmują się urzędy skarbowe i odpowiednie służby finansowe. Kks rolę prokuratura widzi inaczej. Nie wymienia go nawet na etapie postępowania przygotowawczego - wskazał. Równocześnie dodał, że to z jego inicjatywy już w 2012 r. wprowadzono tzw. odwrócony VAT na wyroby stalowe sprowadzane z zagranicy.

- W czasie, gdy pełniłem urząd, udało się zabezpieczyć mienie o łącznej wartości 1,3 mld zł - mówił Seremet. Z drugiej strony, choć przytaczane liczby robią wrażenie, to szef PG w czasie swojej kadencji ani razu nie został zaproszony na posiedzenie Rady Ministrów poświęcone luce VAT-owskiej. Jak sam przyznał, gdy pojawiały się inne "palące tematy" podobne zaproszenia dostawał.

Pewnym wyjaśnieniem może być fakt, że porozumienie na mocy którego Ministerstwo Finansów, resort spraw wewnętrznych i administracji oraz Prokuratura Generalna zaczęły współpracować przy zwalczaniu mafii VAT-owskich podpisano dopiero w 2014 r., choć przestępczość gospodarcza na szkodę Skarbu Państwa (m.in. wyłudzenia podatków – red.) miała być wśród 10 najpilniej monitorowanych przez PG kategorii nielegalnych działań. Ewentualne niedociągnięcia w podejmowanych aktywnościach mogły wynikać z niedostatecznego finansowania urzędu. Tak przynajmniej wynika ze słów jego ówczesnego szefa, który przed komisją wprost mówił, że resort finansów nie patrzył przychylnym okiem na prośby o zwiększenie budżetu PG.

Seremet przyznał też, że bywał czasem zapraszany na posiedzenia Rady Ministrów, gdy pojawiał się jakiś "palący problem", np. związany z przestępczością, ale nie przypomina sobie takiego posiedzenia poświęconego wyłudzeniom VAT.



