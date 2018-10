Konflikt w LOT wykorzystuje Ryanair. Firma chce przejąć personel z Polski

Fot. mat. prasowe Oferty trafiają i do tych zwolnionych dyscyplinarnie, i do tych wciąż pracujących pracowników

W LOT dalej trwa strajk, a irlandzki konkurent Ryanair zaciera ręce. Dlaczego? Bo spółka chce zatrudniać byłych i obecnych pracowników polskich linii lotniczych. Już planuje spotkania z kandydatami, niebawem wyznaczy daty pierwszych szkoleń - wynika z informacji money.pl.

67 zwolnionych osób i 9. dzień strajku - to dotychczasowy bilans protestu dwóch związków zawodowych w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Ani protestujący, ani prezes spółki nie zamierzają ustąpić. LOT przekonuje, że strajk jest nielegalny, protestujący przedstawiają odwrotną tezę i kończyć nie zamierzają. W tle jest spór o wynagrodzenia, szefową związku i koniec końców - samego prezesa. Związki zawodowe z nim rozmawiać już nie chcą. A za sprawą byłej premier Ewy Kopacz, która odwiedziła LOT, sprawa stała się polityczna.

Jak wynika z informacji money.pl, zawirowania w LOT chce wykorzystać konkurencja. Jak? Przejąć wartościowych pracowników. Oferty trafiają i do tych zwolnionych dyscyplinarnie, i do tych wciąż pracujących. Na rynku lotniczym od zawsze brakuje rąk do pracy, a standardem jest podkradanie sobie pracowników. W ten sposób w kłopoty wpadł... sam Ryanaiar, kiedy pilotów tej linii przejęła konkurencja z Norwegiana.

- Liczba aplikacji z innych działających w Polsce linii lotniczych znacząco wzrosła. To widoczny skok - przyznaje w money.pl przedstawiciel linii Kenny Jacobs. Spółka nie wskazuje wprost, że nowego miejsca pracy szukają właśnie pracownicy LOT, ale wzrost widać od momentu rozpoczęcia strajku.

- Już dziś ustalamy terminy spotkań i treningów dla wszystkich zainteresowanych pracą w Ryanair. Będziemy zaszczyceni, gdy tak doświadczona załoga pojawi się u nas - potwierdza plany spółki Kenny Jacobs, odpowiedzialny za marketing i biuro prasowe irlandzkiego taniego przewoźnika Ryanair. Firma zatrudniać chce poprzez Ryanair Sun (do tej pory ta firma oferowała tylko loty czarterowe, ale od 2019 roku ma być podstawą działania Irlandczyków w Polsce, mają na nią być przerejestrowane tutejsze samoloty).

Oferty pracy potwierdzają sami protestujący piloci i załoga pokładowa. Nie chcą komentować czy rozpatrują te oferty. - Młodzi piloci oczywiście marzą o tym, żeby przeskoczyć na przykład do Lufthansy, która ma nieporównywalnie lepsze warunki i finansowe, i socjalne. Strajkujemy właśnie po to, żeby młodsi koledzy mieli lepszą przyszłość. Gdybyśmy chcieli zmienić prace, to po prostu byśmy ją zmienili. Strajkujemy po to, żeby mieć godne miejsca pracy w LOT - mówi money.pl kapitan Adam Rzeszot, przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT. Rzeszot przyznaje jednak, że oferty się pojawiają. I protestujący mówią o tym wprost przed kamerami.

Przedstawiciele spółki nie odpowiedzieli na pytania, czy w najbliższym czasie firma zamierza otworzyć nowe trasy krajowe w Polsce. Identyczne pytania trafiły do Wizz Air, drugiego taniego przewoźnika na polskim niebie. Sieć zapewnia, że ciągle analizuje biznesowe okazje, ale szczegółów podać nie chce.

Kilka miesięcy temu do pilotów pukali przedstawiciele airBaltic. Łotewskie linie lotnicze szukały 100 osób. I nie kryły się z tym, że chcą je znaleźć w Polsce. To w Warszawie organizowane były dni otwarte, spotkania z potencjalnymi pracownikami. Dziś z pewnością przypatrują się sytuacji. W październiku nowe linie z Polski ogłosiła również firma Swiss (należąca do Lufthansy) - zacznie latać z Gdańska.

Co na to LOT? - Rynek lotniczy pod względem kadrowym jest trudny i bardzo konkurencyjny, więc próby przechwytywania pracowników nie dziwią nas. Nie zaczęły się jednak wczoraj. Rotacja pilotów w LOT wynosi zaledwie 1 proc. w skali roku. To bardzo niski wynik - mówi money.pl Konrad Majszyk z biura prasowego LOT.

- LOT ma swoje przewagi konkurencyjne. Po pierwsze mamy wyznaczoną jasną ścieżkę kariery, od małych samolotów po najnowocześniejsze na świecie Dreamlinery, flota jest zróżnicowana i pozwala na rozwój. Inne zalety? Jedna baza w Polsce, a nie wiele rozsianych po całej Europie. Trzeba pamiętać, że firma LOT ma wyrobioną markę, bo to firma z wieloletnimi tradycjami - dodaje.I to właśnie te trzy czynniki mają zatrzymać pracowników. Jednocześnie LOT niedawno rekrutował do swojej drugiej bazy w Budapeszcie - chętnych nie brakowało.

Spółka na bieżąco wysyła do swoich pracowników wiadomości. Przypomina o nielegalności strajku, ale jednocześnie zachęca do dalszej pracy. W mailach do pracowników dziękuje za dotychczasową pracę i podkreśla, że trud ostatnich dni będzie "wynagrodzony". "Wykazaliście prawdziwą siłę i umocniliście zespół" - pisze zarząd do wszystkich pracowników.

Prezes Rafał Milczarski w rozmowie z money.pl przypomina, że spółka podpisała nowy regulamin wynagradzania z dwoma związkami zawodowymi, które nie strajkują. Nowy regulamin ma - zdaniem zarządu - zakończyć spór trwający od 2013 roku.

