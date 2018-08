Koniec z halogenami z UE. We Wspólnocie nie będą już produkowane

Fot. ZEFA Los żarówek podzieliło w ostatnich dekadach 15 przedmiotów domowego użytku

Żarówki w tradycyjnym, klasycznym kształcie odchodzą do lamusa. Zastąpią je zużywające o wiele mniej energii LED-y.

Od 1 września na terenie Unii Europejskiej wchodzi zakaz produkcji żarówek halogenowych. Nie będzie można ich także importować. To efekt zaleceń Brukseli, które zakładają stopniowe wycofywanie halogenów z krajów członkowskich UE.

Żarówki halogenowe przegrywają ze swoimi LED-owymi odpowiednikami na każdym polu. Zużywają średnio ok. pięć razy energii więcej, emitują też znacznie więcej ciepła.

Halogeny nie znikną jednak z UE od razu. W sklepach ciągle będzie je można kupić, przynajmniej do wyczerpania magazynowych zapasów.

Pożegnanie stuwatówki

- Stopniowy zakaz wprowadzania żarówek halogenowych odzwierciedla ogólnoeuropejskie zobowiązanie do oszczędzania energii i zmniejszenia śladu węglowego.” – mówi Dorota Sławińska, Rzecznik Prasowy firmy Signify (poprzednio Philips Lighting) w Polsce – To nie tylko szansa dla gospodarstw domowych na czerpanie korzyści z obniżonych rachunków za energię, ale też wprowadzenie konsumentów w szerokie spektrum kolorów, jakości i możliwości jakie oferuje technologia LED – dodaje.

Tradycyjne żarówki odchodzą więc do lamusa. Ale, jak obliczyła firma Signify, taki los w ostatnich dwudziestu-trzydziestu latach spotkał w Polsce co najmniej 15 przedmiotów domowego użytku. Były to m.in. telewizor kineskopowy, telefon tarczowy, magiel, odtwarzacz kaset a także magnetowid, którego roli w polskich domach nie można pominąć, opowiadając historię naszej integracji z Zachodem.

