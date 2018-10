W latach 2010-2015 stwierdzono 361 310 przestępstw przeciwko dokumentom. Fałszywki najczęściej są wykorzystywane do wyłudzenia kredytów i towarów, obrotu skradzionym towarem czy samochodami. Fikcyjna tożsamość umożliwia też zakładanie działalności gospodarczej, która od początku zaplanowana jest jako mająca doprowadzić do wyłudzenia pieniędzy od klientów lub wyłudzeń VAT.

Więcej informacji w rejestrach

Osoba, która zgłosiła utratę dowodu osobistego, po jego odnalezieniu będzie miała obowiązek zwrócić go do urzędu gminy. Funkcjonariusz, który stwierdzi, że okazany dowód został wcześniej zgłoszony jako utracony, musi go zatrzymać i przekazać organowi, który go wydał.