Co drugi drobiowy burger dostępny w sieciach McDonald's czy KFC pochodzi z Konspolu. Grupa prowadzi zakład produkcji pasz, pięć kompleksów hodowlanych, ubojnię i dwie przetwórnie. Teraz firma już nie tylko będzie dostarczać drób do amerykańskich sieciówek, ale sama staje się amerykańska. Umowę o sprzedaży podmiotów należących do grupy koncernowi Cargill podpisano 13 września.