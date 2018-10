Rodzice zapłacą ZUS za korepetytora. Nowe przepisy poszerzą szarą strefę

Fot. Lech Gawuc/REPORTER

Jeśli nauczyciel udzielający korepetycji nie rejestruje biznesu, wówczas trzeba za niego zapłacić składki ZUS.

Według szacunków resortu edukacji, rynek korepetycji w Polsce wart jest 4 mld zł. Nauczyciele, którzy chcą udzielać lekcji po godzinach mają jednak wątpliwości, co do rozliczeń z fiskusem – pisze "Rzeczpospolita". Nawet skarbówka ma problem z nieprecyzyjnymi przepisami.

Zobacz również: Konstytucja biznesu wchodzi w życie. Działalność nierejestrowana, ulga na start

Powołując się na konstytucje dla biznesu, korepetytor zarabiający poniżej 1050 zł miesięcznie nie musi rejestrować działalności. Kłopot w tym, pisze dziennik, że jest wówczas traktowany jako zleceniobiorca. W takim przypadku to kontrahent-zleceniodawca, powinien za niego rozliczyć ZUS.

Działalność nierejestrowa. Będzie można dorobić bez zakładania działalności gospodarczej:

Taką interpretację przedstawił resort przedsiębiorczości. Eksperci podkreślają jednak, że to prowadzi do absurdu, w którym to uczniowie opłacają ZUS nauczyciela. To z kolei może prowadzić do wzrostu szarej strefy – pisze "Rz".

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl