Święta na kredyt. Przekonaj się, czy warto

- W święta każdy może dostać to, o czym marzy – to hasło, które ma zachęcać do skorzystania z pożyczki w PKO BP. Czas wielkich wydatków, które - w wielu przypadkach - zostaną sfinansowane z kredytów konsumpcyjnych zbliża się nieubłaganie. Sprawdzamy, czy warto zapożyczać się po to, by poczuć „magię świąt”.

Prezenty pod choinką, zadłużenie na koncie

Co ciekawe, bank zadbał o to, by zabiegani kredytobiorcy nie musieli się fatygować do placówek, by podpisać umowę. Można to zrobić w całości przez internet. A jak jest z jej warunkami? Jeśli jesteś klientem PKO BP, możesz liczyć na RRSO w wysokości 10,47 proc. Przykładowo, pożyczając 4000 zł na rok, rata wyniesie cię 352 zł. Jeśli jesteś nowym klientem banku, RRSO przekroczy już 20 proc., a miesięczna rata wzrośnie do 368 zł. Doliczając ubezpieczenie, trzeba będzie spłacić w sumie 4608 zł.